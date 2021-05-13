4 اتجاهات مختلفة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - يعد الصيف موسم الأناقة المثالية والأسلوب الجذاب المميز، فظهرت تصاميم مختلفة هذا الموسم، فخزانة أي فتاة لا تخلو من البليزر أو الحقائب أو الأحذية فهي أساسية للصيف، أعددنا لكِ الخليج 365 إطلالة عملية لتستوحي منها ما سترتدينه لموسم الصيف، اليوم سنعرض إليكِ «الخليج 365.نت» لاتجاهات جديدة ومختلفة لـ صيف 2021.

موديلات بليزر مع أكمام ضخمة

بليزر ذو أكمام ضخمة من فالنتينو Valentino

من الظاهر أن البليزر بمختلف موديلاته وألوانه سيرافقنا هذا الصيف، فقدمت ماركة فالنتينو مجموعة من البليزرات المميزة وهذه القطعة مناسبة لكل الأوقات والمناسبات، ويمكنك تنسيقها بطرق رائعة مع الأزياء الكاجوال أو الرسمية فيمكنك ابتكار سترة بوي فريند ضخمة مستوحاة من الثمانينيات، بمساعدة وسادات الكتف مع حذاء أسود.

فهذا الثوب الخارجي يحكم خصرك ويطيل ساقيك، ارتدي هذا المظهر مع بنطلون بأرجل مستقيمة أو بنطلون جلدي لأسلوب عصري للغاية، وحقيبة بيضاء على قميص أبيض أو أسود، والألوان السائدة منه الأبيض والأسود والكاروهات، يمكنك بسهولة ارتداء البليزر على أي قطعة تروج لكِ.

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معاطف من التراث الشعبي

انطلق في هذا الموسم مع هذه المعاطف الجميلة والمعقدة المستوحاة من التراث الشعبي، فقامت ماركة ديور بعرض مجموعة من المعاطف لهذا الصيف، فهو يعطي شكلاً إضافياً على الزي، بالإضافة إلى طبقات التطريز الرقيق والدانتيل لإطلالة جذابة وفخمة.

معطف من التراث العربي من ديور Dior

يبدو النسيج المعقد على كل قطعة من الملابس الخارجية رائعاً مع مجموعة أحادية اللون سوداء أو بنية اللون، أو اختاريه في سلسلة من الألوان الأخرى للحصول على اختيار مشرق ومثير للاهتمام. هذا الاتجاه سهل التصميم ويبدو رائعاً على كل نوع من أنواع الجسم ويمكنك تنسيقه على حذاء من درجات البني وحقيبة بلون بني فاتح.

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الحقائب الصفراء

حقيبة من هيرميس Hermès

أصدرت Hermès حقائب صفراء مميزة والتي سيطرت هذا الصيف، وتتبع موضة الحقائب المختلفة الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهي مناسبة لكل الأوقات لإضفاء الإثارة على الزي لإطلالة أنيقة عملية، لتلبية احتياجاتك اليومية هناك الكثير من الظلال التي يمكنك الاختيار من بينها والتي تناسب ذوقك، وتبدو رائعة عند تدخلها بألوان أخرى، اختاري حقيبة يد ذات هيكل كهرماني مع حقيبة بيضاء بالكامل، أو حقيبة سلفاتور فراغامو أنيقة من الكناري لقضاء ليلة في الخارج.

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أحذية عالية للركبة بيضاء

الحذاء من فلايينغ سولو Flying solo

قدمت ماركة سولو مجموعة من الأحذية البيضاء وهي مناسبة لجميع المواسم الآن، وعادت مرة أخرى من الستينيات مع هذا البند الكلاسيكي الجديد، هي طريقة أنيقة للارتقاء بمظهرك، ارتديه مع فستان قصير منقوش أو تنورة، أو بياقة دائرية، أو بنطال ضيق غير تقليدي. في هذا الموسم، اختاري أسلوباً مترهلاً لإحساس سلس أو اجعليه أنيقاً وضيقاً لإضفاء لمسة مثيرة.

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