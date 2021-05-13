كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - أصبحت الكثير من الفتيات تُفضلن استخدام إكسسوارات الأظافر مع المناكير بصيحاته المختلف، للحصول على مظهر أكثر جاذبية وعصرية.

وتختلف تصاميم إكسسوارات الأظافر باختلاف لون المناكير وصيحته، إضافة إلى اختلاف المواد والأشكال التي يُصمم منها الإكسسوار.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" بالصور إكسسوارات الأظافر لصيف 2021، لتستوحي منها التصميم الأجمل والأنسب لإطلالتكِ:

إكسسوارات أظافر من الفراشات

أكسسوارت أظافر من الفيونكات (الصورة من حساب t&t nail world على إنستغرام)

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة وجذابة، تناسب ألوان المناكير الوردية، يُمكنكِ الاستعانة بإكسسوارات أظافر من الفيونكات الشفافة، أو باللون البيج، والتي يتم وضعها على اثنين أو 3 من أظافركِ، مما يمنحها مظهراً أنيقاً وناعماً.

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إكسسوارات أظافر من الخرز اللامع

أكسسوارت أظافر من الخرز اللامع (الصورة من حساب sparkletoperfection على إنستغرام)

لإطلالة أكثر عصرية، يُمكنكِ الاستعانة بإكسسوارات الأظافر المُصممة من الخرز اللامع، سوار باستخدامها بشكل مُفرد كلاً على حدة، أو على شكل حلقات حول الأظافر، أو بشكل مستقيم أو خط مائل بطول الأظافر.

ويُمكنكِ اختيار ألوان الخرز بحسب لون المناكير الذي قمتِ بتطبيقه، ولكن يعد الخرز الفضي هو الأكثر رواجاً بين ألوان الخرز في إكسسوارات الأظافر.

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إكسسوارات أظافر من النجوم والكريستال

أكسسوارت أظافر من النجوم والكريستال (الصورة من حساب itsjasminescorner على إنستغرام)

لتصميم أكثر عصرية واختلافاً، يُمكنكِ الاستعانة بإكسسوارات الأظافر على شكل النجوم الملونة مع الكريستال اللامع، وذلك باختيار طلاء الأظافر باللون الفاتح، مثل اللون الوردي أو طلاء الأظافر الرخامي، ثم تطبيق إكسسوار الأظافر المُصمم من النجوم اللامعة والكريستال الفضي، والخرز مع الإكسسوارات المُصممة على شكل الدببة الصغيرة.

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إكسسوارات أظافر من اللؤلؤ

أكسسوارت أظافر من اللؤلؤ والكريستال (الصورة من حساب t&t nail world على إنستغرام )

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة لإكسسوارات الأظافر، يُمكنكِ الاستعانة بالإكسسوارات المُصممة من اللؤلؤ، والتي تأتي باللون الأبيض أو البيج، وذلك بطلاء أظافركِ باللون الأسود اللامع أو الأسود مع الذهبي، ثم تطبيق إكسسوارات الأظافر المصممة من اللؤلؤ مع الكريستال على شكل قطعة السكر، إضافة إلى بعض القطع من الكريستال الدائري الصغير.

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