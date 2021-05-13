خيارات عطور عالمية للعيد تجعل إطلالتك مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - العطر هو اللمسة النهائية التي تكتمل بها إطلالة المرأة سواء في الأيام العادية أو الأعياد والمناسبات. تلك اللمسة التي تميز المرأة عن الأخريات وتجعل رائحتها فواحة في كل مكان. ومع اقتراب العيد، رصدنا لك مجموعة رائعة من العطور العالمية تجعل إطلالتك في العيد مثالية ومكتملة.



Kayali Vanilla من خيالي

Kayali Vanilla



يرتكز هذا العطر النسائي بشكل أساسي على الفانيليا ذات الرائحة الحلوة، ورائحته التي تدوم طويلاً تضفي على إطلالتك لمسة مميزة جداً. Kayali Vanilla من علامة خيالي هو عطر دافئ وأنيق ويناسب النساء اللواتي يملن الى العطور الحلوة القوية.

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Tom Ford Sole Di Positano من توم فورد

Tom Ford Sole Di Positano



يعمل هذا العطر الفخم من علامة توم فورد على إبراز أنوثتك وتعزيز جمال إطلالتك، وهو يعد من أرق العطور وأنعمها. يمزج هذا العطر الأخاذ بين نغمات الحمضيات والبرغموت والياسمين، التي تجعلك تشعرين بالحيوية والنشاط وتمدك بالطاقة والروح الإيجابية.

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Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum من بولغاري

Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum



هذا العطر النسائي من بولغاري هو عطر زهري تدوم رائحته الفواحة لساعات طويلة لتجعلك ساحرة كالأميرات. ترتكز مقدمته على رائحة الحمضيات، أما قلبه فعلى الهيلوتروب، أما قاعدته فترتكز على المسك والباتشولي والفانيليا.

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Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De ParfumAbsolue من نارسيسو رودريغز

Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De Parfum Absolue



إنه عطر نسائي شرقي – زهري، يمزج بين مجموعة من النغمات المميزة التي تدوم رائحتها طويلاً لتوفر لك رائحة تأسر القلوب في العيد، في مقدمها الياسمين واليلانغ يلانغ والمسك وخشب الأرز...

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Louis Vuitton ÉtoileFilante من لويس فيتون

Louis Vuitton Étoile Filante



إنه عطر نسائي حلو - فاكهي جذاب للغاية، يمزج بين نغمات الفراولة والياسمين والماغنوليا والمسك، وهي نغمات متناقضة تعزز ثقتك بنفسك وتمد شخصيتك بالقوة. رائحة هذا العطر الآسرة مناسبة لأجواء العيد، وتدوم لساعات طويلة.

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Gucci Flora Limited Edition Gorgeous Gardenia Eau de Toilette من قوتشي

Gucci Flora Limited Edition Gorgeous Gardenia Eau de Toilette



هذا العطر العالمي من علامة قوتشي Gucci، زهري مميز يرتكز على نغمات زهور الفواكه والتوت الأحمر والكمثري، إضافة الى الغاردينيا البيضاء. وهي نغمات تعزز شعور المرأة بالنشاط والحيوية خلال أوقات النهار والمساء.

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Lancôme IdoleL’Intense Eau De Parfum

Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum

يمزج هذا العطر بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل، وهي نغمات جعلت رائحته مميزة وجذابة جداً، تجعلك في غاية الجمال والأنوثة.

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