منها «المربى والمطبوخة»... 7 وصفات لإعداد «طبق الرنجة» في العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، تودع غالبية ربات البيوت، طاولات الطعام الدسمة والأطباق الشهية، حيث تتجهن إلى تحضير أطباق الرنجة التي يتم تجنبها طوال الشهر الكريم بسبب الصيام.

وبينما تلجأ بعض السيدات إلى تحضير الأطباق بالطريقة التقليدية، هناك العديد من الوصفات والنكهات لإعداد أطباق الرنجة الشهية خلال أيام العيد، حيث يرصد «هن» وصفات مختلفة لعمل الرنجة في العيد.

7 وصفات مختلفة لعمل الرنجة في العيد

الرنجة بالزيت والليمون

تقطع الرنجة وتخلى تماما من الشوك، والقشر، ثم يوضع عليها زيت وليمون فقط، للحفاظ على نكهتها بالطريقة التقليدية.

رنجة بالزيت والطحينة

في بولة عميقة، اخلطي الطحينة بالزيت والملح والفلفل الأسود ثم يضاف عليها الرنجة المخلية تماما من الشوك.

رنجة بالبصل والخل

قومي بوضع شرائح البصل في الخل لنصف ساعة على الأقل، ثم يضاف الخليط السابق، إلى الرنجة والزيت.

الرنجة المطبوخة

على نار متوسطة، ضعي ملعقة صغيرة من الصلصلة، والطماطم المطحونة، مع بصل مشوح، حتى تسبك، ثم يضاف إليها قطع الرنجة وتقلب وتقدم ساخنة.

سلطة الرنجة

قطع من الرنجة مضاف عليها قطع الخيار، والطماطم والبصل، وعليها زيت وليمون.

مربى الرنجة

تضرب الرنجة، والليمون، والطحينة، والزيت في الخلاط، ويفضل تناولها ساندويتشات، كالمربى.

رنجة بالمستردة

ضيفي المستردة المخففة بالماء إلى الرنجة، المقطعة والمخلية، ثم يضاف إليها الزيت.

نصائح لتناول الرنجة دون مشاكل صحية

إليك عدة نصائح لتناول الرنجة دون مشاكل صحية، بحسب الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية.

- تناولي الماء وعصير الليمون الحامض عقب الرنجة.

- تجنبي الشاي عقب الرنجة.

- ‏تجنبي المشروبات الغازية والمضاف إليها السكر.

- ‏اختاري العيش البلدي الأسمر.

- ‏ضرورة الخضراوات الورقية الطازجة بجانب وجبة الرنجة.