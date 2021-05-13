12 نصيحة للتخلص من «زفارة» الفسيخ والرنجة في المنزل بأول أيام العيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيفية إزالة زفارة الفسيخ والرنجة سؤال صعب تبحث عنه غالبية ربات البيوت مع أول أيام عيد الفطر الذى يعد من أهم طقوس الاحتفال داخل معظم البيوت المصرية تناول الأسماك المملحة بمختلف أنواعها من «رنجة وفسيخ وملوحة» رغم ما يميز تلك الأكلات من رائحة نفاذة.

كيفية إزالة زفارة الفسيخ والرنجة

وبسبب خروج رائحة نفاذة وكريهة من هذه الأكلات هناك عدة طرق لمنع خروجها من المنزل حيث تساعد تلك الطرق في التخلص من الرائحة وكذلك التخلص من مخلفات الأسماك.

ومن النصائح التى تخلصك من الرائحة الكريهة للفسيخ داخل البيت في دقائق بحسب موقع «جوود هاوس».

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- يجب تناول الأسماك المملحة في غرفة واحدة محددة مع فتح النوافذ أثناء تناول الطعام.

- لا تشوي الرنجة على النار، وفي حالة الحاجة إلى ذلك يمكن شويها في الفرن داخل ورق فويل عوضا عن ذلك لتقليل الرائحة.

- البخور يمتص الروائح الكريهة «اشعليه» طوال اليوم.

- يجب الاحتفاظ بالفسيخ دوما داخل علبة مغلقة بعناية لمنع خروج رائحته.

- ينظف المطبخ بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون على كمية مناسبة من الماء الدافئ للتخلص من الروائح على الأسطح.

- تضاف الزيوت العطرية إلى ماء لـ«مسح وتنظيف» المنزل للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة بشكل فوري.

- يوضع ماء على النار مع ملعقة فانيليا سائلة أو ملعقة كبيرة من القرفة البودرة ويترك ليغلي جيدًا، الراوئح المتصاعدة تخلصك من روائح السمك المملح.

- رائحة القهوة قوية ونفاذة، يمكنك غليها ووضعها في المكان للتغلب على رائحة الفسيخ.

- الشموع العطرية كذلك خيارا فعالا للتخلص من الروائح الكريهة في غرفة المعيشة.

- غسل الملابس التي كنت ترتديها أثناء تناول الفسيخ والرنجة لأنها تعلق في الهدوم بسهولة.

- تشغيل المراوح وفتح النوافذ طوال اليوم.

- يجب التخلص فورا من كافة مخلفات الفسيخ والرنجة ولا يجب أن توجد في المنزل لليوم التالي.