بعد ظهورهم في «نسل الأغراب».. صعيديات عن الغجر: «كنا بنشوفهم زمان في الموالد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تناول مسلسل «نسل الأغراب»، فى موسم الدراما الرمضانى 2021، بطولة النجم أحمد السقا والفنان أمير كرارة، قصص عن حياة الغجر، الأمر الذى دفع العيديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن وجود الغجر في الصعيد وعاداتهم والمناطق التى يعيشون فيها.

سيدات الصعيد يكشفن أسرار عن الغجر

تكشف سيدات صعيديات، لـ«هن»، عن أسرار وتفاصيل عن حياة الغجر الذين ينقسمون إلى عدة فصائل منها الجمس والحلب والمساليب وهم عبارة عن جماعات تقيم في خيام بأماكن بعيدة عن المدن والقرى في الصعيد.

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أماني: كنت بشوفهم في الموالد

تروي أماني محمد موسى 48 عامًا من غرب الأقصر: «مشوفتش مسلسل نسل الأغراب بس الغجر موجودين في الأقصر لحد الوقت اللي احنا فيه ده وانا كنت وانا صغيرة بروح مولد سيدي أبو الحجاج في الاقصر مع والدتي وكان شغلتهم الموالد كان بيبقى عددهم كبير اللي معاه تعابين والللي معاه قرود وكانوا بيرقصوا ويغنوا.. وليهم قرايب كتير لسة موجودين في بلدنا لكن مش بيشتغلوا نفس الشغلانة في المولد زي الحلب والمساليب في منهم بيشتغل في الحدادة واللي بيبيع قماش».

تعرف نسائهم بـ«دق الوشم»

وتضيف أمانى: «ستات الغجر زمان كانوا معروفين من شكلهم بيدقوا على منطقة الدقن خطوط بالنار «وشم» هما كانوا في الأول مختلفين عن باقي الناس في الأقصر لكن دلوقتي مبقاش لهم شكل معين لأن الجيل الجديد بقى لبسهم زي كل الناس».

وتقول حنان محمد 28 عامًا من سوهاج: « أنا كصعيدية بشوف الصعيد فيه عادات وتقاليد مختلفة ولبس مختلف لكن اللي ظهر في نسل الأغراب ويخص ملابس الستات بالذات مش حقيقي في حاجات كتير ومش بيعبر عن الواقع لأن السيدات في الصعيد في الوقت الحالي اغلبهم بيلبسوا زي اغلب المصريين لبس كاجوال يعني اغلب البنات في الصعيد بيلبسوا بناطيل وجيب والستات في الصعيد مبيلبسوش كمية الدهب اللي في المسلسل وكمان القتل المستباح دي حاجة مش موجودة في الصعيد».

اللهجة والملابس مختلفة

وتكشف حنان: «كمان طريقة اللهجة مختلفة والشباب مش بيلبسوا عمة وجلابية لانها بتقتصر على الناس الكبار فى السن، بالنسبة للغجر أنا مشوفتهمش لكن شوفت قبائل زمان وانا صغيرة كانوا بيجوا بلدنا في سوهاج وبيخيموا ومعاهم أسرهم وكانوا مش مندمجين مع المجتمع ولهم طقوس خاصة جدًا حتى ولادهم مكانوش بيدخلوا المدارس».