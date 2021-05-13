والد أميرة يبحث عنها في شوارع بني سويف: اتخطفت وطالبين 100 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اختفت في ظروف غامضة بينما كانت في طريقها لحجز درس للصف الثالث الثانوي»، هي الفتاة أميرة محمد بدوى التي لم تتجاوز العشرين من عمرها وطالبة المرحلة الثانوية من محافظة بنى سويف.

لم يترك والد أميرة مكانًا في محافظة بني سويف إلا وبحث فيه عن ابنته: «لم أترك مستشفى أو مكانًا في بني سويف إلا وبحثت فيه عنها وحتى الأن لم أعثر عليها منذ يوم 22 أبريل وهو اليوم الذي تغيبت فيه ابنتي الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري وكانت في طريقها لحجز درس حيث أنها خرجت من المنزل في حوالي الساعة الثانية ظهرًا وشعرنا بالقلق بعدما تأخرت خاصة أنها ترتدي مشغولات ذهبية خشية أن تكون قد تعرضت للسرقة حيث كانت خطبتها منذ شهور قليلة».

وأضاف والد أميرة في تصريحات خاصة لـ«هن»: «مازلنا نبحث عنها من الشهر الماضي في كل الأماكن سواء في مركز ناصر أو باقي مراكز المحافظة ولكن للأسف دون جدوى ولم نجدها في جميع المستشفيات».

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واستطرد والد أميرة: «منذ أيام وأنا أتلقى العديد من الرسائل على تطبيق الواتساب الخاص بي من أحد الأشخاص الذى يزعم أنه خاطفها ويطالبني بمبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل عودتها كما أتلقى مكالمات من أرقام مختلفة تطالب بمبلغ مادي مقابل عودة ابنتي وأنا في حيرة ولا أعلم هل هذه الرسائل مجرد عمليات نصب أم لا وتلقيت أكثر من رسالة تهديد من نفس الشخص يطلب مني الذهاب إلى إيتاي البارود بالبحيرة، بعدها حررنا محضر حمل رقم 2494 إداري مركز شرطة ناصر ببني سويف».