سلس البراز.. إليك الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للجهاز الهضمي إن سلس البراز يعد من الأمراض المزعجة للغاية؛ حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمريض بسبب فقدان السيطرة على عملية التبرز.

وأوضحت الرابطة أن سلس البراز يحدث نتيجة لخلل وظيفي في العضلة العاصرة الشرجية، والذي يرجع لأسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر، والجروح الناجمة عن الولادة أو العمليات الجراحية، والتهاب وأورام المستقيم، وأمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي وداء كرون.

وقد يرجع الخلل الوظيفي في العضلة العاصرة الشرجية أيضا إلى البواسير، واعتلال الأعصاب الناجم عن داء السكري أو السكتة الدماغية أو التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضعف قاع الحوض بفعل السِمنة المفرطة.

علاوة على ذلك، قد تعزز بعض الأدوية حدوث سلس البراز مثل الملينات ومضادات الاكتئاب وأدوية الشلل الرعاش (الباركنسون).

وأشارت الرابطة إلى أن العلاج يتحدد بناء على السبب، موضحة أنه يمتد من الأدوية مرورا بتمارين تقوية قاع الحوض وصولا إلى إجراء جراحة للعضلة العاصرة الشرجية.

ومن المهم أيضا مواءمة النظام الغذائي؛ حيث ينبغي الإكثار من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، وذلك لزيادة حجم البراز، مع الابتعاد عن الأغذية والمشروبات المسببة للانتفاخ مثل الكرنب والقهوة.