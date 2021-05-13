كورونا اليوم: أهمية اليوم الخامس إلى العاشر للمرضى.. و6 خطوات لرصد الآثار الجانبية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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سر أهمية اليوم الخامس إلى العاشر للمرضى المصابين

من الممكن أن يعاني الناس من أعراض مختلفة غير متوقعة، فإن شكل المرض بمجرد أن يصبح خطيرًا، يمكن أن يكون ثابتًا تمامًا، هذا هو السبب أيضًا في اعتبار الأيام من 5 إلى 10 من فترة التعافي التي تبلغ 14 يومًا مهمة للغاية، وغالبًا ما تعتبر الأيام التي يجب الانتباه إليها خلال الجدول الزمني للتعافي، وفقا لموقع timesofindia.

يمكن أن تكون الأيام الأولى للإصابة محيرة للغاية؛ يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو حتى بدون أعراض، ومع ذلك، يمكن تحديد الشدة الفعلية للعدوى فقط خلال اليوم من 5-10، وفقًا للخبراء، يمكن أيضًا أن تلقي الأيام من 5 إلى 10 من فترة العزلة الضوء على احتمالية حدوث مضاعفات قد تعاني منها بعد كوفيد، وتلمح إلى الخطورة الفعلية للعدوى.

6 خطوات لرصد الآثار الجانبية للقاح

وفقا لموقع timesofindia، إليك 6 خطوات يمكن القيام بها لمراقبة الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19، والإبلاغ عنها.

وفقًا للإرشادات، يجب اتباع الخطوة 1 إلى الخطوة 3 قبل التطعيم بينما يجب الاهتمام بالخطوة 5 إلى الخطوة 6 بعد الحصول على جرعة التطعيم.

الخطوة 1: يجب أن يعرف الشخص الذي يتم تطعيمه ما إذا كان لديه أي ردود فعل تحسسية تجاه اللقاح، إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب على الشخص استشارة أخصائي الحساسية أو مقدم الرعاية الصحية، الخطوة 2: قم بتقييم أي حالات طبية أو صحية مدرجة كاحتياطات من قبل الشركة المصنعة للقاح أو برنامج التحصين، قد تشمل الحالات الحمل أو ضعف الجهاز المناعي أو الضعف الشديد بين كبار السن، هؤلاء الأشخاص مؤهلون أيضًا للتطعيم لكنهم بحاجة إلى معلومات واستشارة، الخطوة 3: الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة بعد التطعيم، مما يشير إلى أن الشخص يبني الحماية من كوفيد، تشمل الآثار الجانبية الشائعة وجع الذراع، والحمى الخفيفة، والتعب، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل، الخطوة 4: تطعيم الشخص، الخطوة 5: يجب ملاحظة التطعيم لمدة 15 دقيقة، يجب إبلاغهم بشكل صحيح بمكان وكيفية الإبلاغ إذا كانوا يعانون من أي ردود فعل شديدة، الخطوة 6: أبلغ المشرف على اللقاح على الفور إذا كان هناك أي آثار جانبية غير متوقعة أو شديدة خلال فترة المراقبة أو حتى بعد ذلك.

أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعًا عند الأطفال

يستعرض موقع timesofindia، الأعراض التي تحتاج إلى البحث عنها عند الأطفال، وفقًا للأطباء:

قد يكون تشخيص كوفيد -19 عند الأطفال المعرضين للإصابة بالمرض أمرًا صعبًا، ومع ذلك، في الوقت الحالي، قد تكون هذه هي الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه لها وهي شائعة عند الأطفال:

ألم البطن، الإسهال، حمى معتدلة أو عالية، البرد والسعال المستمران، النعاس والتعب، طفح جلدي.