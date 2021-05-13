5 طرق بسيطة تخلصك من الأرق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات النوم على المدى الطويل، أو ما يعرف باسم "الأرق".

ويلعب النوم دورا أساسيا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة جيدة وعافية طوال حياتك، ويؤثر الحصول على قسط كاف من النوم على مجموعة من المشكلات، ويمكن أن يساعد في حماية صحتك العقلية والجسدية ونوعية الحياة.

ويقول الخبراء إن العديد من الأدوية يمكن أن تفقد فعاليتها بعد 6 أشهر من قبل أولئك الذين يتناولونها لعلاج هذه المشكلة، وفي حال لم تعد الأدوية تجدي نفعا لعلاج الأرق، ينصح الخبراء بتغيير أسلوب الحياة، من خلال اتباع طرق صحية، نستعرض منها هنا 5 طرق، وفقا لـ"سكاي نيوز".

استبعاد الأجهزة المحمولة

يقول الخبراء إن التوقف عن استخدام الأجهزة المحمولة قبل النوم بساعة واحدة فقط يمكن أن يساعد في التحفيف من الأرق.

وتظهر الأبحاث أن وقف استخدام الهواتف المحمولة لمدة ساعة واحدة فقط قبل الذهاب للنوم يمكن أن يعزز إنتاج مادة الميلاتونين المعززة للنوم لمدة ثلاث ساعات.

تجنب القيلولة

القيلولة أكثر من اللازم، ولفترة طويلة، يمكن أن تؤثر في الواقع على قدرتك على النوم ليلا. وينصح الخبراء بأن أفضل وقت للقيلولة هو ما بين الساعة 2-3 ظهرًا.

وكما أن القيلولة الطويلة تسبب الأرق ليلا، فإن لكن أخذ القيلولة في وقت قريب جدًا من موعد نومك المعتاد، يمكن أن يجلب لك الأرق أيضا.

ضبط حرارة الغرفة

يقول الخبراء إن درجة الحرارة المثلى لغرفة النوم تتراوح بين 15.5 و19 درجة مئوية، حتى وإن كان ذلك في وقت الشتاء.

ارتداء الجوارب

ارتداء الجوارب المريحة تحافظ على الأقدام دافئة، مما يمكن أن يزيد الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بسهولة أكبر، وهو أمر مفيد للنوم.

التمارين الرياضية

لا تعتبر ممارسة الرياضة طريقة هامة للحفاظ على لياقتك فقط، لكنها قد تساعدك أيضًا في التغلب على الأرق، خاصةً إذا كان بإمكانك القيام بذلك في الخارج.