لقاح كورونا.. 6 خطوات لرصد الآثار الجانبية والإبلاغ عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يواصل فيروس كورونا الانتشار بشدة في جميع أنحاء العالم، تستمر حملة التطعيم على قدم وساق.

رغم ذلك لا يزال الكثيرون مترددون في الحصول على التطعيم لأن العديد من الأشخاص يعانون من آثار جانبية مثل الحمى والصداع بعد التطعيم.

وفقا لموقع timesofindia، إليك 6 خطوات يمكن القيام بها لمراقبة الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19، والإبلاغ عنها.

وفقًا للإرشادات، يجب اتباع الخطوة 1 إلى الخطوة 3 قبل التطعيم بينما يجب الاهتمام بالخطوة 5 إلى الخطوة 6 بعد الحصول على الجرعة.

الخطوة 1: يجب أن يعرف الشخص الذي يتم تطعيمه ما إذا كان لديه أي ردود فعل تحسسية تجاه اللقاح، إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب على الشخص استشارة أخصائي الحساسية أو مقدم الرعاية الصحية.

الخطوة 2: قم بتقييم أي حالات طبية أو صحية مدرجة كاحتياطات من قبل الشركة المصنعة للقاح أو برنامج التحصين، قد تشمل الحالات الحمل أو ضعف الجهاز المناعي أو الضعف الشديد بين كبار السن، هؤلاء الأشخاص مؤهلون أيضًا للتطعيم لكنهم بحاجة إلى معلومات واستشارة.

الخطوة 3: الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة بعد التطعيم، ما يشير إلى أن الشخص يبني الحماية من كوفيد، تشمل الآثار الجانبية الشائعة وجع الذراع، والحمى الخفيفة، والتعب، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل.

الخطوة 4: تطعيم الشخص.

الخطوة 5: يجب ملاحظة التطعيم لمدة 15 دقيقة، يجب إبلاغهم بشكل صحيح بمكان وكيفية الإبلاغ إذا كانوا يعانون من أي ردود فعل شديدة.

الخطوة 6: أبلغ المشرف على اللقاح على الفور إذا كان هناك أي آثار جانبية غير متوقعة أو شديدة خلال فترة المراقبة أو حتى بعد ذلك.