الأحلام هتبقى حقيقة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لأيام العيد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع استقبال الأمة الإسلامية لعيد الفطر المبارك، يقرر العديدون إنجاز العديد من المهام الحياتية المؤجلة، استغلالا للعطلات الرسمية، كالسفر، الخطبة، الجواز وعقد القران، وإقامة الحفلات، فالكثير يفضل تلك الأيام للاحتفالات، ومع قدوم العيد، وولادة هلال الشهر العربي الجديد، تهتم شريحة كبيرة بعلم الفلك والأبراج، وتوقعاته.

الأحلام هتبقى حقيقة.. خبيرة أبراج تكشف ما سيحدث في أيام العيد

وفي هذا الصدد، أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج أنه مع ولادة هلال شوال في برج الثور تتحول الأحلام لحقيقة، موضحة أنه في اليوم الثلاثاء، الماضي، 11 مايو 2021، ولد هلال شوال عند درجة 21 من برج الثور، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يتناغم القمر الجديد مع «نبتون» كوكب الأحلام والحب ويأتي هذا التناغم مصحوبا بتناغم عطارد مع زحل، وقد يجعلنا ذلك أكثر ثقة في قدرتنا على تحويل الأحلام لواقع إن شاء الله.

وتابعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج خلال حديثها لـ«هن» أن المريخ يتناغم مع أورانوس، ما يساعدنا على عمل تغيير مثير في حياتنا، قائلة: «هذا الوضع الفلكي يمنحنا جميعا، من كل الأبراج، تركيزا أفضل وانتباها للتفاصيل، ويجعلنا قادرين على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد دون وقوع في أخطاء».

عمل جيد وتخطيط للمستقبل

واستطردت: «من الثلاثاء الماضي، وحتى الثلاثاء 18 مايو.. الوقت مناسب للدراسة ولاتخاذ قرارات مهمة ومناسب للتفاوض وللنقاشات الجادة وعمل صفقات وتوقيع عقود وأيضا مناسب للتخطيط للمستقبل».

ماذا عن العلاقات الشخصية والحب؟

أما على مستوى العلاقات، أشارت خبيرة الأبراج إلى أن هذا الوقت يعتبر مثاليا لعقد صداقات جديدة تدوم، أو إعلان خطبة أو زواج أو عقد قران، وبالنسبة للسيدات، يعد الوقت الأفضل والمناسب لقص الشعر كي ينمو.

واختتمت خبيرة الأبراج حديثها، قائلة: «ما يقال عند رؤية الهلال: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ إن شاء الله».