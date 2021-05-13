الامارات | تايلور سويفت أول مغنية تحصل على «الأيقونة العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت أول مغنية تحصل على «الأيقونة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت المغنية الأميركية، تايلور سويفت، التاريخ بعدما أصبحت أول مغنية في التاريخ تحصل على جائزة الأيقونة العالمية، خلال حفل جوائز بريت الموسيقية الأكثر شهرة في بريطانيا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن عدداً من زملاء تايلور أشادوا بإسهامها الكبير في مجال الموسيقى، ومنهم سيلينا جوميز وإد شارين.

وقالت تايلور: «أنا ممتنة للغاية لجمهوري البريطاني، أحبكم كثيراً لكل ما فعلتموه من أجلي».

وفازت المغنية، دوا ليبا، بجائزة أفضل ألبوم غنائي وأفضل مغنية منفردة، ويقام الحفل للمرة الأولى منذ بداية جائحة «كورونا»، حيث ظهر المرشحون هذا العام على المسرح أمام عدد محدود من المشاهدين في ساحة «أو تو» في لندن. وفاز فريق «ليتل ميكس» النسائي بجائزة أفضل فريق غنائي بريطاني.

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