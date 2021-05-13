الامارات | وفاة الممثل الأميركي نورمان لويد عن 106 أعوام

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأميركي نورمان لويد عن 106 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة فارايتي وموقع «ديدلاين هوليوود» أن الممثل والمنتج والمخرج الأميركي، نورمان لويد، توفي عن 106 أعوام، ويعود تاريخ لويد الفني إلى أكثر من 80 عاماً، شمل التعاون مع أساطير مثل شارلي شابلن وأورسن ويلز.

ولعب لويد لفترة طويلة دور الطبيب أوشلاندر المصاب بالسرطان في الدراما التلفزيونية «سانت إيلسوير»، في الثمانينات من القرن الماضي، التي جرت أحداثها في مستشفى.

وكان آخر ظهور له كممثل في الفيلم الكوميدي «ترين ريك» عام 2015 من بطولة إيمي شومر وإخراج جود أباتاو.

وُلد لويد، الذي كان يحمل اسم نورمان بيرلماتر عند ولادته، عام 1914 في جيرزي سيتي بولاية نيوجيرسي ونشأ في حي بروكلين بمدينة نيويورك.

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