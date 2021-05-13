الامارات | تاج ملكي إيطالي بـ 1.6 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن تاج ملكي إيطالي بـ 1.6 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع تاج من الألماس واللؤلؤ تناقلته الأسرة الإيطالية المالكة على مرّ الأجيال مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري (1.66 مليون دولار)، في مزاد أقيم بسويسرا أمس.

وقالت دار سوذبيز للمزادات، بعد عملية البيع التي تمت في جنيف، إن السعر واحد من أعلى ما بيع به تاج في السنوات الأخيرة.

ويرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن الـ19، وهو عبارة عن صفوف متدرجة من الألماس واللؤلؤ الطبيعي، وكان سعره يقدر ما بين مليون ومليون ونصف المليون دولار.

وبيعت في المزاد أيضاً أكبر قطعة ياقوت أزرق كشميري تُعرض في مزاد، وهي زنة 55.19 قيراطاً وجلبت 3.5 ملايين فرنك.

وكانت القطعة جزءاً من دبوس من الياقوت والألماس، يرجع تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي، وكان الدبوس يضم قطعة ياقوت أزرق كشميري أخرى زنة 25.97 قيراطاً.

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