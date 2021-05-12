مي إبراهيم تكشف كواليس خلافها مع متابعة: طلعوني يهودية ومش متضامنة مع فلسطين «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وضحت البلوجر والإنفلونسر، مي إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كواليس المشادة والخلاف الإلكتروني الذي دار بينها وأحد متابعيها، والتي وجهت لها اتهامات بالتخاذل في دعم قضية فلسطين والأحداث الراهنة، التي طرأت عليها، خاصة حي الشيخ جراح.

مي إبراهيم: طلعوني يهودية.. ومش متعاطفة مع فلسطين

وقالت مي إبراهيم، في منشور كتبته: «سوء تفاهم بسيط خلاني من واحدة عايزة تعمل حاجة أكتر وأكبر من المعتاد، لواحدة مش مع فلسطين أصلا ولا عايزة تشارك واحتمال أكون يهودية».

وأضافت البلوجر، خلال منشورها: «أول ما أحداث الشيخ جراح بدأت أول حاجة فكرت فيها أنا هعمل ايه يبقى ملموس على أرض الواقع للناس اللي هناك نقدر نجمع بيه تبرعات، فكرت ازاي أقدر ندعم فرق طبية للمصابين هناك، كنت عايزة أفهم كويس اللي حاصل علشان أتكلم عنه في فيديو».

مي إبراهيم توضح كواليس الخلاف

وواصلت البلوجرحديثها قائلة: «لما كتبت إن مش كفاية شير وصور مش معناها إني مش هعمل حاجة خالص، مش منطقي حتى، غلطتي إني اتأخرت شوية وده اللي بعتذر عنه».

مي إبراهيم: عملوا نفسهم إله.. وبيصطادوا في المية العكرة

ووجهت مي إبراهيم، رسالة لمتصيدي الأخطاء، قائلة: «فئة الناس اللي بيحبو ويصطادوا في المية العكرة، أقسم بالله اهتموا بيا أنا أكتر من القضية وأدوني وقت أكتر ونصبوا نفسهم إله واتدخلوا في نيتي».

مي إبراهيم توجه رسالة لمتصيدي الأخطاء

واختتمت مي إبراهيم منشورها: «مش دول الناس اللي برد عليهم دلوقتي ولا بيفرقولي في حاجة أنا اللي يهمني وفارقلي أهل فلسطين والناس الصادقة اللي هاممهم الموضوع بجد وزعلهم على رأسي، وأسفة لو فهمتوني غلط، أنا هعمل ما يمليه عليا ضميري وشكرًا».