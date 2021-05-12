إليك سبب أهمية اليوم الخامس إلى العاشر للمرضى لمصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من وجود ارتفاع في الإصابات، فإن غالبية حالات كوفيد-19 تميل إلى التعافي، ومع ذلك، ونظرًا لكون الفيروس جديدًا، فهناك فرص في أن تنتقل حتى حالات الفيروس التاجي المعتدلة من إمكانية التحكم فيها إلى حالة أسوأ.

في حين أنه من الممكن أن يعاني الناس من أعراض مختلفة غير متوقعة، فإن شكل المرض بمجرد أن يصبح خطيرًا، قد يكون ثابتًا تمامًا، هذا هو السبب أيضًا في اعتبار الأيام من 5 إلى 10 من فترة التعافي التي تبلغ 14 يومًا مهمة للغاية، وغالبًا ما تعتبر الأيام التي يجب الانتباه إليها خلال الجدول الزمني للتعافي، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يعد تتبع الأعراض أمرًا بالغ الأهمية عند التعافي

حتى إذا كانت معظم حالات كورونا خفيفة بطبيعتها ويمكن إدارتها بشكل جيد في المنزل، فهناك حاجة ذات صلة لمراقبة وتقييم الأعراض بعد اليوم الخامس من ظهور الأعراض، إذا كنت شخصًا في منتصف فترة المرض أو تعافيت، أو ثبتت إصابتك مؤخرًا، فإليك ما تحتاج إلى تذكره:

يعتمد شفاؤك كليًا على الأعراض

يمكن أن تكون الأيام الأولى للإصابة محيرة للغاية؛ يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو حتى بدون أعراض، ومع ذلك، يمكن تحديد الشدة الفعلية للعدوى فقط خلال اليوم من 5-10.

وفقًا للخبراء، يمكن أيضًا أن تلقي الأيام من 5 إلى 10 من فترة العزلة الضوء على احتمالية حدوث مضاعفات قد تعاني منها بعد كوفيد، وتلمح إلى الخطورة الفعلية للعدوى.

قد يكون اليوم الخامس وما بعده علامة على "المرحلة الثانية" من العدوى

كما ذكرنا سابقًا، في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض تظهر اختلافات المرضى، وتعتبر بشكل عام رد فعل للعدوى الفيروسية.

ومع ذلك، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة شرهة لاستئصال العدوى، وفي بعض الأحيان، قد يتم تحفيزها بشكل مفرط وتسبب تفاقمها، والذي يمكن أن يبدأ من اليوم السادس أو السابع، عندما تبدأ معركة كوفيد الفعلية لكثير من الناس.

بعد ظهور الأعراض الأولية، قد تبدو الأمور وكأنها تستقر بالنسبة للبعض، قبل أن تتعرض لمرحلة من التدهور الثانوي.

ما هي الأعراض التي تتطلب الانتباه؟

قد تكون الأيام من 5 إلى 10 هي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه شدة الأعراض أكثر حدة، قد يشعر البعض أيضًا أنهم بدأوا في التحسن، لكنهم أصيبوا بموجة من الأعراض المتفاقمة، قد يكون هذا أيضًا هو الوقت الذي يمكن أن تحدث فيه علامات التحذير من الاستشفاء، مثل انخفاض مستويات تشبع الأكسجين، والهذيان، وزيادة الحمى.

يمكن للمرضى أيضًا توقع تفاقم أعراض الجهاز التنفسي، وعدم الراحة، والثقل، ومشاكل التنفس، يمكن أن يحدث نقص الأكسجة، وهو الحالة الحرجة عندما تنخفض مستويات الأكسجين بشكل كبير دون ظهور أعراض أخرى مرئية في المرحلة الثانية من العدوى.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بأعراض أسوأ خلال الأسبوع الثاني؟

الأسباب الكامنة وراء ذلك، يمكن أن تكون جميع العوامل المهمة التي تحدد شدة العدوى والتنبؤ بها، مما أشار إليه الأطباء مرارًا وتكرارًا، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والأمراض التي تضر بالمناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالخطورة.

مع ظهور تقارير عن إصابة الرئة في مرحلة مبكرة في الوقت الحالي، حتى المرضى الصغار والأصحاء يحتاجون إلى توخي الحذر، يعد إجراء فحوصات الصدر والأشعة السينية وعمل الدم في الوقت المناسب أمرًا مهمًا ويجب عدم تجاهله.

ماذا يجب أن يفعل المرضى إذا تفاقمت العدوى؟

مرة أخرى، يمكن أن تكون شدة كورونا سببًا خطيرًا للقلق وقد تصبح قاتلة، وبالتالي، من المهم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن الأعراض والكشف عنها واتخاذ الخطوات التالية.

تحتاج حالات COVID-19 الخطيرة، إلى رعاية مناسبة ودعم في المستشفى، لذلك، ابق على اتصال بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك، واستمر في تتبع الأعراض (حتى لو بدا أنها تشعر بأنها أقل سوءًا من ذي قبل) واحصل على المساعدة.

اعتمادًا على أعراضك ، قد تتضمن خطط علاج كوفيد استخدام العلاج بالأكسجين التكميلي أو الأدوية التجريبية (لتقليل الالتهاب) أو منع الفيروس من التسبب في مزيد من الضرر.