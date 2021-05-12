إطلالات اليوم: روجينا جذابة.. وديانا هشام كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- روجينا:

طلت الفنانة روجينا بتيشرت باللون الأبيض مع سويت شيرت باللون الفضي وجيب باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

وارتدت الفنانة منة فضالي فستانا باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ياسمين رئيس:

كما تألقت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأسود ومزينا بالورود، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ديانا هشام:

وظهرت الفنانة ديانا هشام بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

وارتدت الفنانة نوال الزغبي توب كت باللون الكاشمير، مع كارديجان باللون الأبيض وبنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.