لا ترم مياه الترمس بعد اليوم.. لها استخدامات مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أن يأتي عيد الفطر المبارك، فهذا يعني تحضير الترمس، كونه من المسليات التي توجد على مائدة الطعام خلال أيام هذه المناسبة المهمة.

ويظن البعض أن ماء الترمس الذي ينتج بعد نقعه لأيام حتى النضج، غير صالح للاستخدام، ولكن له استخدامات عديدة تجعلك لا ترميه بعد اليوم، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "dailymedicalinf":

- ماء الترمس من أفضل العناصر الطبيعية المستخدمة للتخلص من الشعر الزائد في مناطق الجسم المختلفة. ضعي ماء الترمس في "بخاخ" لاستخدامه بشكل يومي على الجسم.

- يحتوي ماء الترمس على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المغذية لفروة الرأس وجذور الشعر، مما يساعد على سرعة نموه، كما أنه يمنح فروة الرأس الترطيب اللازم لها، وبالتالي يمنع ظهور القشرة.

- يساعد على زيادة نعومة الشعر، كما يساعد غسل الشعر بماء الترمس على زيادة طوله خلال وقت قياسي. يغسل الشعر بماء الترمس يوماً بعد يوم لمدة شهر كامل وسوف تُلاحظين الفرق.

- يستخدم لعلاج مشاكل البشرة والجلد المختلفة، حيث يمكن خلطه بماء الورد واستخدامه لتنظيف البشرة بعمق، وإزالة كافة الشوائب. يوضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- يستخدم لعلاج أمراض الجلد المختلفة، مثل الإكزيما والصدفية.

- يقضي ماء الترمس على ديدان المعدة، وذلك عن طريق استخدامه كحقنة شرجية، حيث ساد هذا الفكر في الموروثات الشعبية، ولكن لا توجد أبحاث علمية بشأن هذا الأمر.