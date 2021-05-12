كيفية تحميص الفول السوداني بقشره في المنزل.. حضريه بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحميص الفول السوداني بقشره في المنزل من المسليات التي يفضل الكثيرون تناولها، ويمكن عمل ذلك في المنزل بخطوات سهلة دون مجهود كبير، أو الحاجة لشرائه من الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي التقرير التالي طرق مختلفة لتحميص الفول السوداني في المنزل.

طريقة تحميص الفول السوداني بقشره في المنزل

أول خطوة في تحميص الفول السوداني هي تحديد هل يتم تقشير أم لا، رغم أن طريقة تحميصه في الحالتين واحدة إلا أن هناك اختلاف بسيط، فلابد من غسل الفول السوداني غير المقشر في الماء البارد قليلًا لإزالة التراب منه، ثم يجفف بمنشفة ورقية ويترك ليجف في الهواء لمدة خمس دقائق على رف سلك ثم يحمص.

- يجري تسخين الفرن على حرارة 170 درجة مئوية، ثم يفرد الفول السوداني في صينية مفرود عليها ورق زبدة حتى لا يحترق أو يلتصق، ويجب أن يفرد كل الفول السوداني بشكل مسطح في طبقة واحدة للتأكد من تحميصه بشكلٍ متساوٍ.

- توضع صينية الفول السوداني على الرف الأوسط من الفرن، لضمان تحميصه من جميع الجوانب بشكل متساوٍ ويترك دون تقليب حتى لا يتكسر، وبالنسبة للفول السوداني المقشر يحمص في الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، أما للسوداني غير المقشر يحمص في الفرن من 20 إلى 25 دقيقة.

- يخرج السوداني من الفرن لأنه سوف يتحمص أكثر قليلًا عند إخراجه من الفرن، ثم يتبل ويترك ليبرد ويقدم.

بطريقة أخرى.. تحميص وتقشير الفول السوداني

وضع كوبين من الفول السوداني في طبق زجاجي.

إضافة ملعقتين صغيرتين من الزبدة إليه على شكل نقاط.

وضع الفول السوداني في الميكرويف لمدة دقيقتين والتحريك.

ثم إدخاله الميكرويف مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

الاستمرار في الطهي، مع التحريك كل دقيقتين، حتى الوصول إلى ما قبل درجة الطهي المطلوبة بقليل، حيث يستمر الفول السوداني في الطهي عند إزالته من الفرن.

الطهي لمدة 10 دقائق للتحميص الخفيف، أو 12 دقيقة للتحميص الداكن.

تركه ليبرد لمدة 10 دقائق قبل أكله.