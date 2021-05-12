طريقة عمل الرنجة.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الرنجة من الأكلات التي يبحث عنها بداية مع الليلة التي تتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم، واستقبال عيد الفطر المبارك، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سهلة وبسطية في المنزل، دون مجهود.

مقادير عمل الرنجة

رنجة

رنجة مخلية

عصير ليمون

كمون ناعم

زيت

طريقة عمل الرنجة

تخلط الرنجة المخلية مع عصير الليمون والزيت والكمون

تقلب الرنجة وتقدم

مقادير طبق الرنجة و المحار

كوب لبن رايب

كوب عصير برتقال

6 شرائح رنجة

محار

كوب زيت زيتون

جرجير

بقدونس

شبت

زبدة

ملعقة كبيرة بسلة

بصل أخضر

ملح

فلفل

طريقة تحضير طبق الرنجة و المحار

نضع اللبن الرايب فى الفريزر حتى يتجمد

نتبل المحار بالملح وزيت الزيتون ثم نقوم بتحميره في الزبدة، ثم نحمر البسلة في نفس الوعاء بعد رفع المحار

اطحني الخضرة مع زيت الزيتون وأيضا نقوم بنقع الرنجة في عصير البرتقال ونضعها في الثلاجة من 3 لـ 12 ساعة.

في طبق التقديم نضع البسلة وعليها رشة ملح وفلفل ثم المحار والبصل الأخضر مفروما، ثم الرنجة ويجمل الطبق ببشر اللبن الرايب المجمد ومفروم الخضرة ويقدم بالهنا.

طريقة عمل سلطة الرنجة

مقادير طبق سلطة الرنجة

رنجة مخلية

بصل شرائح

طماطم

طحينة

ليمون

زيت

عيش بلدي

خس

طماطم شيري

طريقة تحضير سلطة الرنجة

في اناء عميق ضيفي الطحينة ثم ضيفي عليها الليمون والقليل من الماء وقلبيهم جيدا

ضيفي الطماطم والبصل والزيت وقلبيهم ثم ضيفي الرنجة وقلبيها وقدميها مع العيش والخس والطماطم الشيري

مقادير طبق مكرونة بالرنجة

كيس مكرونة قلم مسلوقة

نصف كيلو رنجة مخلية

4 بصل أخضر قطع

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف كوب طحينة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بالرنجة

تخلط الطحينة مع الخل وعصير الليمون والبصل الأخضر والزيت

يمكن إضافة القليل من الماء والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط

تقدم المكرونة.