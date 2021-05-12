طريقة عمل سلطة الرنجة.. حضريها في البيت بخطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل سلطة الرنجة من الوصفات التي يفضل الكثيرون تناولها بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتحضيرها يتم في خطوات سهلة وبسيطة، دون مجهود كما أنه يمكن عملها بأكثر من وصفة مختلفة وتقلل أيضًا من حدة الملوحة التي تتميز بها الرنجة.

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سلطة الرنجة، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بسهولة.

مقادير عمل سلطة الرنجة

رنجة فيليه

ملح وفلفل وكمون

عصير ليمون

شبت

كريمة حامضة

بصل أحمر

بصل أخضر

طماطم

طريقة عمل سلطة الرنجة

احضري وعاء وضعي به مكعبات الرنجة ثم ضيفي عصير الليمون والكريمة الحامضية وتبلي بالملح والفلفل، ثم ضيفي البصل الأخضر والشبت، ثم ضيفي الطماطم والبصل الأحمر وقلبيهم جيدا وقدميها.

سلطة الرنجة من وصفة الشيف غادة التلي

وعرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل سلطة الرنجة وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة الرنجة

نصف كيلو رنجة فيليه

بصلة جوليان

ثمرة طماطم مفرومة

ثمرة فلفل حار مفروم

ثمرة فلفل رومي أخضر مفروم

نصف كوب طحينة

2 ليمونة

خل

ربع كوب زيت

ماء حسب الحاجة

بصل أخضر صحيح

طريقة تحضير سلطة الرنجة

تخلط الطحينة مع الماء حتى يتجانس القوام

يضاف الليمون والخل ونقلب

تضاف كل مكونات الخضار

أخيرًا تضاف الرنجة وتقدم

سلطة الرنجة بالفاصوليا الحمراء

وعرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل سلطة الرنجة بالفاصوليا وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة الرنجة بالفاصوليا الحمراء

رنجة فيليه

زبادي

طحينة

دبس رمان

ليمون

زيت كمون

ثوم

ذرة

فاصوليا حمراء

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالفاصوليا الحمراء

قطعي الرنجة إلى قطع صغيرة ثم ضيفي الذرة والفاصوليا

في وعاء آخر اخلطي الزيت مع الليمون

ضيفي الطحينة والزبادي ودبس الرمان ثم ضيفي الكمون والثوم

قلبيهم جيدا وضيفيها على الرنجة وقلبيها وقدميها.