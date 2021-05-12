طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات.. حضريه بسهولة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات، أكثر ما تبحث عنه السيدات، خاصة في ليلة العيد، فبعد انتهاء شهر رمضان الكريم يقبل الكثيرون على تناول الكشري، بالطريقة التي يصنعها أصحاب المحلات، وفي الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا، يمكنك إعداد الكشري بطريقة المحلات في المنزل.

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل الكشري المصري، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الكشري المصري زي المحلات

أرز مغسول ومنقوع

عدس أسود مسلوق نص سلقة

بصل جوانح

ملح

سكر

زيت

مكرونة مسلوقة

حمص مسلوق

الصلصة

طماطم مبشورة

ثوم

زيت

خل

شطة

عصير طماطم

سكر

ملح

فلفل أسود

كمون

الدقة

ثوم مفروم

ملح

كمون

زيت

مياه

خل

طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات

يقطع البصل جوانح ويقلي في الزيت حتي يصبح لونه بني فاتح، ثم يرفع نصه ويصفى.

يوضع العدس مع باقي البصل والماء ويترك ليغلي، ثم يضاف الأرز والملح والكمون.

يضاف السكر والماء ثم يترك لينضج ويقدم مع الصلصة والدقة، مزين بالبصل المحمر والحمص.

الصلصة

يشوح الثوم ثم الطماطم ثم الخل والملح والفلفل والكمون والشطة ثم عصير الطماطم والسكر.

الدقة

يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الملح والفلفل والكمون والخل والسكر.

طريقة عمل الكشري من الشيف الشربيني

وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل الكشري، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة في المنزل.

مقادير عمل الكشري

أرز شعرية

بصل أحمر

مكرونة

صلصة

طماطم

ملح وفلفل

ثوم

كمون

شطة

عدس أسمر

حمص مسلوق

زيت

دقيق

ليمون – عصير ليمون

خل أبيض

طريقة عمل الكشري

يشوح الأرز في القليل من الزيت ثم يضاف إليه الماء، ويترك حتى النضج ثم يرفع جانبا

تسلق المكرونة مع رشة من الملح وتترك حتى النضج تماما ثم ترفع وتصفى.

يقطع البصل قطع صغيرة الحجم ثم يضاف إليه القليل من الملح والدقيق

يحمر البصل في الزيت حتى يصبح بني اللون ويترك جانبا.

تحمر الشعرية في القليل من الزيت ثم يضاف إليها الماء وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم يضاف إليها الماء.

الصلصة

يشوح البصل والثوم المفروم، ثم يضاف إليهما مكعب من المرقة.

تفرم الطماطم في الكبة.

يضاف معجون الطماطم مع الطماطم المفرومة إلى البصل والثوم.

تقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وتترك حتى تغلي ثم ترفع جانبا.

الطشة

يشوح الثوم المفروم ثم يضاف إليه مكعب من المرقة.

يضاف للطشة عصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وتترك حتى تغلي، ثم ترفع جانبا.

يوضع الحمص في طاسة، ويضاف إليه ملح وفلفل وكمون.

يوضع العدس في طاسة أخرى، ويضاف إليه ملح وفلفل وكمون.

تدهن الصينية بالزيت، ويوضع العدس والمكرونة ثم الشعرية والأرز.

تقلب المكونات في طبق التقديم، ويضاف إليها الحمص والبصل المحمر.

يقدم ساخن مع الصلصة المجهزة بالهنا.