7 وصفات طبيعية للحصول على شفاه وردية دون الذهاب إلى الكوافير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشفاه من الأشياء التي تهتم بها الكثير من الفتيات، ويرغبن في ظهورها باللون الوردي الطبيعي، لذا هناك العديد من الوصفات التي تمكنهن من الحصول على شفاه وردية خلال عيد الفطر المبارك دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكوافيرات خصوصا في ليلة الوقفة التي تزدحم فيها، وذلك وفقا لما ذكر موقع "stylecraze".

1- مقشر السكر والليمون:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة سكر حبيبات.

طريقة التحضير:

اخلطي عصير الليمون والسكر، ثم استخدمي أصابعك لوضع الخليط على شفتيك، وافركي شفتيك برفق في حركات دائرية صغيرة حتى تذوب حبيبات السكر.

اغسلي المقشر وضعي مرطب الشفاه، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

2- مقشر بزيت الزيتون والملح:

المكونات:

1 ملعقة طعام زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت الزيتون والملح معا، ثم افركي هذا الخليط على شفتيك بلطف شديد في حركة دائرية لمدة 2-3 دقائق، وبعدها امسحي الخليط بقطعة قماش، وضعي مرطب الشفاه، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

3- جذر الشمندر:

المكونات:

شمندر.

مبشرة.

طريقة التحضير:

ابشري قطعة صغيرة من جذر الشمندر المغسول والمقشر، ثم قومي بعصر العصير من جذر الشمندر المبشور، واستخدمي أصابعك لوضع العصير على شفتيك وانتظري لمدة 15 دقيقة قبل غسله، ويمكنك فعل هذا مرة كل يومين.

4- العنب الأحمر والليمون:

المكونات:

عنب أحمر.

عصير الليمون.

طريقة التحضير:

استخرجي العصير من العنب الأحمر ثم قومي بمزج 5-6 قطرات من عصير الليمون في عصير العنب واستخدمي أصابعك لوضع الخليط على شفتيك وانتظري لمدة 15 دقيقة قبل غسله، وافعلي هذا مرة كل يومين.

5- الصبار والعسل:

المكونات:

أوراق الصبار.

1 ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير:

قومي بغسل ورقة الصبار جيدًا ثم استخدمي سكينًا نظيفًا لتقشير ورقة الصبار واستخراج الهلام منه واهرسي الجل بظهر الملعقة، واخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع العسل، وبعدها ضعي الخليط على شفتيك وانتظري لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء، ويمكنك فعل هذا مرة كل يومين.

6- الحليب وبتلات الورد:

المكونات:

5 بتلات ورد.

2 ملاعق صغيرة حليب.

هون ومدق.

طريقة التحضير:

خذي 5 بتلات ورد طازجة واستخدمي الهون والمدق لعمل عجينة، ثم أضيفي الحليب إلى العجينة وامزجي جيداً وضعيه على شفتيك وانتظري لمدة 15 دقيقة قبل غسله وضعي مرطب الشفاه، ويمكنك القيام بهذا مرة كل يومين.

7-التوت والفراولة:

المكونات:

توت.

½ فراولة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير:

قومي بسحق التوت والفراولة معًا وضعيه على شفتيك وانتظري لمدة 15 دقيقة قبل غسله ويمكنك فعل هذا مرة كل يومين.