قبل العيد بساعات.. 4 وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الجبهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تظهر تجاعيد الجبهة بسبب التقدم في العمر، وتعبيرات الوجه المتكررة، والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى التعرض لضوء الشمس.

وهنا نستعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في إخفاء تجاعيد الجبهة واستعادة رطوبة البشرة ومرونتها في العيد، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- الموز

يعد من الفواكه الرائعة للعناية بالبشرة، خاصة لمنطقة الجبهة فهو يحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية تزيد من حيوية البشرة.

ما عليكِ سوى مزج الموز حتى يتحول لمعجون ناعم، ثم وضع طبقة رقيقة منه على جبهتك، لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، وغسل الوجه بعد ذلك بماء دافئ، وستشعرين أن جبهتك أصبحت أنعم وأكثر رطوبة.

- الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مثل الليمون، والبرتقال، الجريب فروت غنية بفيتامين E وفيتامين C، الذي

يوفران نعومة إضافية لبشرتك ويزيد حيوية البشرة، عن طريق وضع ربع كوب من عصير البرتقال الطازج في وعاء، وضيفي إليه بعض الدقيق، ليتكون معجون كريمي، وبعد ذلك ضعي هذا الخليط على جبهتك لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بماء دافئ.

- الزيوت الطبيعية

زيت جوز الهند وزيت الزيتون يمكنهما زيادة مرونة البشرة عن طريق ترطيبها، حيث إن البشرة الجافة لا تكون مرنة بدرجة كافية، ما يجعل التجاعيد أكثر وضوحاً فيها.

فقط ضعي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على تجاعيد الجبهة وذلك بعد غسل وجهك مباشرة وقبل الخلود للنوم، ثم دلكي حتى تشعري بزوال الإحساس الدهني.

- بياض البيض

يساهم في تحسين مظهر البشرة في منطقة الجبهة، ومع ذلك، فبدلاً من وضع البياض بمفرده، يمكنك مزجه مع العسل، هذا القناع لن يساعد على تقليل تجاعيد الجبهة فقط، بل سيساعد أيضاً على شد البشرة وزيادة حيويتها.

ضعي ملعقة عسل مع بياض بيضة واحدة في وعاء، ثم ضعي المزيج على جبهتك (أو حتى على وجهك بالكامل ورقبتك)، و اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بماء بارد.