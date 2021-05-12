«القومي للمرأة» يشكل غرفة عمليات لتلقي بلاغات التحرش في العيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن 15115.

وصرحت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

غرفة عمليات لمناهضة التحرش في العيد

ومن الجدير بالذكر إنه في كل عيد، سواء عيد فطر أو عيد أضحى، تتعرض السيدات للعنف، والتحرش في الشارع، وخاصة في أماكن الزحام والتكدسات التي تشهد احتفالات المصريين بالعيد، لذلك يقدم المجلس القومي للمرأة في كل عيد، غرفة عمليات لتلقي الشكاوى، الخاصة بالتحرش بالنساء، ليتحرك بشكل عاجل حينها.

وغالبا ما تكون تلك الغرفة تابعة لمكتب شكاوى المرأة، والذي ترأسه أمل عبد المنعم، ويعتبر فعالا في حالات كتير، حيث تستنجد السيدات بالخط الساخن في المجلس القومي للمرأة، للتخلص من التحرش، ومحاسبة المتسببين في العنف الواقع على السيدات.

وتختلف أنواع التحرش، والتي تكون في المواصلات العامة، أو في الشارع، وتتنوع بين التحرش باللمس، أو التحرش اللفظي، ويمكن أن تصل للاعتداء الجسدي، وغالبا ما تتشابك النساء مع الرجال خلال التحرش بهن، وذلك إما بالصياح، أو لتقديم بلاغات لأخذ حقوقهن في أسرع وقت، ودون مماطلة، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، التي تكثر من تواجدها في الشارع خلال احتفالات المصريين المختلفة في الأعياد.