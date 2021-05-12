العوضي يصالح ياسمين عبدالعزيز بمكالمة تليفون بعد فقدان جنينها: ضحك عليها بكلمتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ضرب مبرح حد فقدان الجنين»، كانت تلك الحياة التي انتظرت «غزل» التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل «اللي مالوش كبير» تبدلت فجأة وحل مكنها الجفاء، بدل من الحياة الوردية والرومانسية التي عاشتها في بداية الزواج، من أحمد العوضي.

انقلبت حياة ياسمين عبدالعزيز، مع شريكها «سيف الخديوي»، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي رأسا على عقب، إذ إنهال عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ومن ثم فقدت جنينها التي لم تستطع أن تخبره بحمله؛ بسبب الظروف التي يمر بها.

وأثار المشهد ردود أفعال كثيرة من قبل البعض، ضمن أحداث الحلقة 28، وبخاصة الفتيات، وكن على انتظار الحلقة 29، حتى يتعرفن على طريقة مصالحته لها، وما حدث بالفعل كان مرضيًا لهن؛ إذ فاجئها باتصال هاتفي، جعلها ترجع إليه سريعًا وتتناسى ما حدث معها وكيفية ضربه لها مثلما كان يفعل زوجها الأول.

ودار نطاق الحديث في أثناء المكالمة بين الخديوي وغزل، قائلا: «أنا مش عارف أعيش من غيرك أنا محتاجك جنبي إنتي سايباني في أصعب وقت في حياتي أنا بموت يا غزل سامحيني ماتسيبينيش»، كانت تلك الكلمات التي قالها الخديوي حتى يعتذر لغزل بكلام مؤثر جعلها تتناسى ضربه لها.

أحمد العوضي يعلق على المشهد

وعلق الفنان أحمد العوضي، على مشهد مصالحته لغزل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلًا: «بعد مكالمة».

تفاعلت الفتيات مع مشهد العوضي وياسمين عبدالعزيز، إذ كان من أبرز التعليقات: «صالحها بمكالمة، ضربها وموت ابنها وقالها سامحيني، بيضحك علينا بكلمتين، نسيت اللي حصلها في ثوان، احنا كدة الستات بيضحك علينا وقلبنا طيب، جابها بمكالمة، ياسمين بتمثل حال نصف ستات مصر، بس مشهد عالمي، المفروض مكانتش تسامح بعد ما ضربها تاني وخسرها ابنها».