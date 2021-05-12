القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب السمحاق الظنبوبي، هو التهاب يحدث في النسيج المغلف للعظم نتيجة الإصابة، وقد يتلاشى الالتهاب خلال مدة قصيرة بالراحة والعلاج الدوائي.

ويُعد خلل التنسج الليفي اضطرابًا غير شائع في العظام حيث ينمو نسيج يشبه الندوب (ليفي) في مكان العظم الطبيعي، يمكن أن يضعف هذا النسيج الشاذ العظم المصاب ويتسبب في تشوهه أو كسره.

وكان الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض لـ إلتهاب السمحاق الظنبوبي، خلال الساعات الماضية، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب الفرنسي إصابته بالتهاب في السمحاق الظنبوبي وانتهاء موسمه الكروي مع نادي ريال مدريد واحتمالية غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020.

ويرصد «هن»، في السطور التالية كل ما تريد معرفتة عن التهاب السمحاق الظنبوبي وفقًا لموقع mayoclinic المعني بالصحة.

أعراض التهاب السمحاق الظنبوبي

آلام العظام من طفيفة إلى متوسطة

التورم

تشوهات العظام

كسور العظام، لا سيما في الذراعين أو الساقين

انحناء عظام الساق

ما هي العظام الأكثر إصابة وتأثر؟

عظمة الفخذ

عظمة الظنبوب (القصبة)

عظمة الذراع العليا (العضد)

الجمجمة

الضلوع

الحوض في أحيان نادرة.

أسباب التهاب السمحاق الظنبوبي

يرتبط خلل التنسج الليفي بطفرة جينية تحدث في بعض الخلايا التي تنتج العظام، وتسبب هذه الطفرة إنتاج نسيج عظمي غير ناضج وشاذ.

ففي معظم الأحيان يكون النسيج العظمي الشاذ موجودًا في بقعة واحدة داخل عظمة واحدة، أما الحالات الأقل شيوعًا فتشمل إصابة عظام متعددة، ووجود عدد من الآفات في العظام المتعددة.

تتوقف الآفة عادةً عن النمو خلال مرحلة البلوغ.

بالنسبة للسيدات، قد تنمو الآفات مجددًا أثناء فترة الحمل، كما تحدث الطفرة الجينية المرتبطة بخلل التنسج الليفي بعد الحمل، في مرحلة مبكرة من تطور الجنين.

مضاعفات التهاب السمحاق الظنبوبي

تشوه العظام أو كسرها

تكون العظام ضعيفة للغاية بسبب انحنائها.

فقدان الرؤية والسمع

حيث يمكن أن تُحاط الأعصاب المحيطة بعينيك وأذنيك بعظام مصابة، ويمكن أن يؤدي التشوه الشديد في عظام الوجه إلى فقدان الرؤية والسمع، ولكن هذا الأمر يعد مضاعفة نادرة الحدوث.

التهاب المفاصل

إذا تشوهت عظام الساق والحوض، فقد يتشكل التهاب في مفاصل تلك العظام.

السرطان نادرًا

يمكن أن تصبح المنطقة المصابة سرطانية. وعادة ما تؤثر تلك المضاعفة النادرة في الأشخاص الذين تلقوا علاجًا إشعاعيًا سابقًا فقط.