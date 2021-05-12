تسريحات شعر للعيد 2021 للأطفال.. قصات مبتكرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك؛ إذ تستعد النساء لتجيهز ملابس أطفالهن وتجميلهن بمختلف الطرق، فضلا عن تصفيف شعور الأطفال بتسريحات جديدة ومميزة، ويبحثن العديد من الأمهات عن تسريحات شعر للعيد 2021 للأطفال.

تسريحات شعر للعيد 2021 للأطفال

واعتمدت تسريحات شعر العيد 2021 للأطفال، على تداخل أجزاء الشعر المختلفة بطرف مبتكرة ومميزة، أحدثت أشكالا وتصميمات رائعة.

الأطفال يستقبلون العيد بأغرب قصات الشعر

وقبيل تلك الأيام المباركة، يستعد الكثير من الفتيات بالذهاب للمراكز التجميل لعمل «لوك» جديد خاص بالعيد، كما يذهب الشباب أيضًا لصالون الحلاقة ولكن يختلف الأمر بالنسبة للأطفال الصبيان كثيرًا، فهم دائما يحرصون على ابتكار قصات شعر جديدة، وصبغ الشعر بألوان متعددة.

تعليقات ساخرة على «لوك» الشعرومن جانبهم، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور لبعض الأطفال الذين يصبغون شعورهم بألوان متعددة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وأثارت تلك الصور الكثير من الجدل عبر تلك المواقع والصفحات، وانهالت عليها التعليقات الساخرة من هذا «اللوك».

تعليقات السوشيال ميديا حول قصات الشعر غريبة الشكل

«لما يعملوا كدة، وهم صغيرين هيعملوا ايه لما يكبروا»، تعليق كتبه إحدى المتابعين على موقع «فيس بوك»، ليعبر به عند مدى استياءه بانحدار الذوق العام لدى الأطفال، فكيف لهم أن يقوموا بعمل تلك قصات الشعر الغريبة؟.

وعلق آخر على ما يفعله الأطفال في لوك العيد الخاص بهم لم يكن سوى تقليد لما يراه هؤلاء الأطفال لنجوم في التلفزيون، مشيرًا إلى تلك الصور بتعليق ساخر قائلا: «شبه المكنسة اللي عندنا»، لافتًا إلى أنه يجب أن يحافظ الآباء والأمهات على هيئة أطفالهم، ومنعهم من فعل مثل تلك الأشياء الغريبة.