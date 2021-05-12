وصفات تسالي عيد الفطر 2021.. مقرمشات جبنة وترمس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، عن وصفات تسالي عيد الفطر 2021، التي يفصلنا عنه ساعات قليلة، حتى يتسلى بها الأبناء والأطفال خلال فترة الحظر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، وصفات تسالي عيد الفطر 2021

الترمس

المقادير

نص كيلو ترمس.

كيس ملح صغير.

طريقة تحضير الترمس

- يُنقع الترمس في ماء ويغير الماء كل ساعتين، وذلك لمدة يوم.

- بعد الانتهاء من النقع لمدة يوم كامل يغير ماء النقع، ثم يوضع على النار حتى ينضج.

- يصفى الترمس من ماء السلق، ويملح، ثم يقدم.

مقرمشات بالجبن

مقادير مقرمشات بالجبن

بيض.

كوب دقيق الذرة مطحون ناعما.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

2 ملعقة من النشا الأبيض.

نصف كوب من الجبن الشيدر.

زيت للتحمير.

طريقة عمل مقرمشات بالجبن

- في وعاء، يوضع الدقيق مع الملح والكركم والببريكا والبصل البودرة، مع البيكينج بودر والنشا والجبن، ويقلب الخليط جيدا، حتى يتم تجانس المكونات.

- تضاف بيضة واحدة للخليط ثم يعجن بواسطة الماء حتى يصبح عجين متجانس، يضاف العجين في الكيس المستخدم للحلوى.

- يضع الزيت الغزير في وعاء على نار للقلي، يضع الخليط بواسطة الكيس يتم الضغط عليه لتنزين العجين في الزيت الساخن، يقلب جيدا حتى يصبح باللون الذهبي.

- تترك المقرمشات قليلاًللتخلص من الزيت الزائد، ثم يضاف لها الببريكا والكركم حتى تكون باللون المتعارف عليه ويقدم.

الحمص

مقادير الحمص

كوب ونصف حمص.

ملعقة كبيرة من كربونة الطعام.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب عصير ليمون.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح (حسب الرغبة).

رشة كمون مطحون.

طريقة عمل الحمص

- ينقع الحمص في الماء والكربونة لمدّة ليلة كاملة.

- يسلق الحمص في ماء مملح لمدّة ساعة ونصف حتى ينضح.

- تصفّي حبوب الحمص بواسطة مصفاة طعام، مع الحفاظ على ماء السلق جانبا.

- يوضع الحمص المسلوق في وعاء التقديم.

- تجهز الصلصة بواسطة مزج باقي المكوّنات معا، ورشها على الحمص.