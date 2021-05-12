أفضل أكلات أول أيام عيد الفطر 2021.. عليكي بالبشاميل والفتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر 2021، ومع بداية العيد تقف الأمهات عند الأكلات المفضلة لأول أيام العيد، التي تقدمها لأسرتها وتكون مشبعة وبها العديد من العناصر الغذائية الهامة.

ويُقدم «هُن» أفضل أكلات أول أيام عيد الفطر 2021، خلال السطور التالية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الفتة باللحمة

مقادير الفتة

لحمة مسلوقة.

خبز بلدي.

أرز.

مرقة لحمة.

عصير طماطم.

زبدة.

ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الفتة

- شوحي الخبز في الزبدة مع الثوم والخل.

- شوحي الثوم في الزبدة على النار، ثم ضيفي عصير الطماطم واتركي الخليط حتى يتسبك ثم ضيفي قطع اللحمة المسلوقة.

- رصي الأرز والخبز والصلصة واللحمة في بايركس.

- غطى الفتة بورق ألمونيوم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

مكرونة بالبشاميل

مقادير عمل المكرونة بالبشاميل

مكرونة

لحمة عصاج

دقيق

لبن

كريمة

مرقة

ملح وفلفل

زبدة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

- تسلق المكرونة و ترفع.

- حمصي الدقيق مع الزبدة، ثم ضيفي إليه مكعب المرقة مع لبن وكريمة وملح وفلفل، ويترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب.

- رصي المكرونة واللحمة في طاجن الفرن مع البشاميل والجبنة، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة، وترفع وتقدم بالهنا.

صينية رقاق باللحمة المفرومة

المقادير

نصف كيلو لحمة مفرومة.

زبدة.

ملح وفلفل.

3 فصوص حبهان.

3 لورا.

3 فصوص مستكة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

كوب بصل مفروم ناعم.

كوب مرقة لحمة.

سمنة.

رقاق طري.

طريقة التحضير

- شوحي البصل جيدا مع التوابل ثم يضاف اللحم.

- يبلل الرقاق في المرقة ثم يرص في صينية مدهونة، وتدهن كل ورقة ثم اللحم ثم باقي الرقاق.

- يقطع ويسقى السمنة والمرقة المتبقة، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

أطعمة يجب الابتعاد عنها في عيد الفطر

- تجنب الحلويات الشرقية والدسمة، ويمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة.

- يفضل تناول الحلويات عند الحاجة صباحًا، وعدم تناولها بعد الساعة السادسة مساء.

- التقليل أو الابتعاد عند النشويات.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

- الابتعاد عن العصائر المحلاة التي تأتيك بمزيد من السكر.