ماسكات العيد للبشرة.. وصفات لكل الجسم من الوجه للقدمين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الفتيات غدا بقدوم عيد الفطر المبارك 2021، والذي يتزامن احتفالاته بروتين للعناية بالبشرة، والشعر والجسم، وكذلك تزدحم محلات التجميل بالفتيات لفرد شعورهن، تفضل بعضهم المكوث في المنزل، وعمل ماسكات العيد للبشرة، ويقدم التقرير التالي طرق سهلة وسرعية لعمل ماسكات العيد.

ماسك البشرة للعيد

ماسك الموز: يمكن استخدام الموز بديلا للبوتوكس، كماسك وجه طبيعي بالكامل يرطب بشرتك ويتركها تبدو أكثر نعومة.

اهرسي موزة ناضجة متوسطة الحجم ثم ضعيها برفق على وجهك ورقبتك. اتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

يمكن أيضا خلط موزة واحدة مع ربع كوب من الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل والذي يعد (علاج طبيعي لحب الشباب).

ماسك خل التفاح: بعد غسل وجهك بالمنظف، امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوبين من الماء لتنظيف البشرة وشدها.

يمكن أيضًا صنع ماسك وجه منزليًا عن طريق خلط ربع كوب من خل التفاح مع 1/4 كوب من الماء. ثم يوضع المحلول برفق على الوجه ويترك ليجف.

ماسك الليمون: اصنعي مقشر ومرطب على حد سواء عن طريق خلط عصير ليمونة مع 1/4 كوب زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو، ضعيه على وجهك واتركيه ليجف ثم يشطف.

ماسك الحليب: يخلط ربع كوب من الحليب المجفف مع كمية كافية من الماء لتكوين معجون سميك. غطي وجهك جيدًا بالماسك ثم يترك ليجف تمامًا ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك المايونيز: ضعي المايونيز المعد منزليا برفق على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم امسحيه واشطفيه بالماء البارد. سيبدو وجهك نظيفًا وسلسًا.

ماسك القدمين للعيد

ماسك الشوفان: يخلط ربع كوب من الشوفان وربع كوب من السكر البني في الخلاط، ثم يخلط مع ربع كوب من العسل في وعاء آخر منفصل، وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يقسم الخليط إلى كيسين ومن ثم تضعين قدميك في الأكياس، مع تدليك الماسك على القدمين، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك الترطيب: تقلب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو ومحتويات ثلاث كبسولات فيتامين A وتقلب.

يوضع الماسك بعد الاستحمام، في حين المسام لا تزال مفتوحة، وتدلك القدم، مع تغطية الجوارب، وفي اليوم التالي، يمكن شطفه بالماء الدافئ.

ماسكات الشفايف للعيد

ماسك الزبادي: يخلط الزبادي مع حليب بودر، حتى يتكون عجين متماسك، يوضع على الشفاه لمدة 15 دقيقة مع التدليك المتواصل، ثم يغسل بالماء الفاتر، ويفضل تكرارة يوميا.

ماسك القرفة: تخلط كمية متساوية من القرفة مع زيت طبيعي، مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو، ويخلط، ثم يوضع الخليط بواسطة عصا قطنية على الشفاه، وتدلك جيدا حتى يزال الجلد الميت المتراكم، ويفضل عمل هذا الماسك يوميا، وهو يعطي لونا وردا طبيعيا للشفاه.

ماسك الجلسرين: يخلط الجلسرين مع عسل النحل، ويوضع على الشفاه يوميا ويمكن استخدامه أكثر من مرة في حالة الجفاف الشديدة للشفتين، ويدلك بلطف ثم يشطف بالماء الفاتر.