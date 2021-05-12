أسباب الانتفاخ وطرق الوقاية منه في أول أيام عيد الفطر 2021

القاهرة - سمر حسين - صحة

الانتفاخ عرض قد يحدث للعديد من الأشخاص، في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، بسبب الإفراط في تناول الكعك والمخبوزات بصورة كبيرة، خاصة عقب صيام 30 يوما، ما يسبب مشكلات كبيرة في الهضم.

ما هو الانتفاخ؟

والانتفاخ يحدث عندما تصل بعض الغازات إلى الأمعاء الغليظة، لتبدأ بالتجول في البطن وتسبب ضغوطات وانتفاخات مزعجة للمُصاب.

ويرصد «هُن» في السطور التالية أسباب الانتفاخ وطرق الوقاية منه، وفقًا لموقع «webmd».

أسباب الانتفاخ

- عدم تحمل بعض الأطعمة

قد لا يتحلل الطعام بشكل صحيح بسبب عدم وجود بعض الأنزيمات اللازمة لتحلله، الأمر الذي يسبب انتفاخًا في البطن.

- حساسية الأغذية

قد يكون الجسم لا يمكنه التعامل مع بعض أنواع الأطعمة التي تسبب الحساسية، فقد يحدث الانتفاخ بسبب حدوث رد فعل في الجهاز المناعي بسبب تناول طعام معين، كما في مرض الداء البطني.

- متلازمة القولون العصبي

هو أمر ناجم عن اضطراب في عملية هضم الطعام في الأمعاء، فضلاً عن وجود عوامل نفسية مثل التوتر.

- أطعمة معينة

هناك أطعمة يعرف أنها من أسباب انتفاخ البطن ويؤدي تناولها لتكون الغازات في الجهاز الهضمي، وهي أطعمة يفضل تجنبها، وبالطبع هناك أطعمة تخفف من انتفاخ البطن وينصح بتناولها.

الأطعمة التي قد تكون من أسباب انتفاخ البطن:

الأطعمة الصليبية: الملفوف، القرنبيط، البروكلي (المطبوخة والطازجة).

الفاكهة المجففة: المشمش، الخوخ، الزبيب، وما شابه ذلك.

الأطعمة البقولية: الفاصوليا، البازلاء، الحمص، العدس، الصويا.

الباذنجان، الخس، البصل.

منتجات الألبان.

الأطعمة الدهنية: الكعك، السمن، الزبدة، الصلصات.

الألياف

الحبوب، الأرز البني، الخضار والفواكه بقشرتها.

المشروبات الغازية:

قد تكون من أسباب انتفاخ البطن وتزيد من دخول الغازات الى الجهاز الهضمي.

طرق الوقاية وعلاج الانتفاخ

وإليكم عدة طرق تفيد بعلاج انتفاخ البطن، والوقاية منه، على رأسها:

- تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحامضية، أقراص الفحم النشط، أدوية أخرى مختلفة.

- استخدام الأعشاب الطبية، مثل البابونج والزنجبيل والانجليكا والكزبرة والألوفيرا.

- محاولة تقليل التوتر.

- زيادة النشاط البدني.

التغيير في النظام الغذائي، مثل:

تناول الطعام ببطء.

اعتماد قضمات صغيرة.

التركيز على تناول الطعام دون أي نشاط اخر مثل مشاهدة التلفزيون.