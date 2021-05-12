«على مرجيحة».. ناهد السباعي تخطف الأنظار في صورة جديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة جديدة تألقت خلالها بفستان أبيض من الستان.

ونشرت الفنانة الصورة، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، حيث ظهرت خلالها حافية القدمين، وهي تجلس على أرجوحة، ولم تدون أي تعليق على الصورة.

ناهد السباعي تستقبل رمضان بصحبة والدتها وشقيقتها بـ«العبايات»

ومنذ أسابيع، كانت استقبلت الفنانة شهر رمضان المبارك، بنشرها مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدتها المنتجة ناهد فريق شوقي، وشقيقتها رشا مرشدي.

ناهد السباعي ووالدتها وشقيقتها بالعباءات

وخلال الصور، أطلت «ناهد» بصحبة والدتها وشقيقتها وهن يرتدين عباءات ملونة، احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، وأرفقت تعليقها قائلة: «ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وأنتوا طيبين».

ناهد السباعي تودع 2020 بالرقص

وفي أعقاب العام الماضي، ودعت الفنانة عام 2020 على طريقتها الخاصة، حيث استعرضت رشاقتها من خلال مقطع فيديو طريف، استقبلت به العام الجديد 2021.

وأرفقت «ناهد» تعليقًا على الفيديو، قائلة: «مع السلامة 2020.. وأهلا بـ2021، سنة سعيدة على الكل».

وخلال الفيديو، ظهرت ناهد السباعي أثناء تواجدها داخل منزلها وهي تتسلق أحد الأعمدة بمشهدين، أحدهما وهي تنزل إلى القاع كنوع من توديع العام الحالي، والأخر وهي تصعد بملابس زاهية باللون الأحمر وإطلالة جذابة تعبيرًا عن استقبال العام الجديد.

آخر أعمال ناهد السباعي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي كان خلال مشاركتها في بطولة فيلم «ماكو»، والتي دارت أحداثه حول قصة حقيقية، ويعتبر العمل أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ويتناول ‏قصة العبارة «سالم ‏إكسبريس» وحادثها الشهير، من خلال 8 أفراد في رحلة ب‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏في مكان ‏مليء ‏بالذكريات.

«ماكو» من بطولة نيقولا معوض، وناهد السباعي، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وبسمة، وفريال يوسف، وخالد أنور.