أطعمة تسبب الغازات تجنبها أول أيام عيد الفطر.. منها منتجات الألبان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزامنا مع استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، وبعد قضاء أيام الصيام خلال الشهر الفضيل، يتناول المسلمون العديد من الأطعمة، احتفالا بالأيام المباركة؛ إذ تأتي من بين المأكولات بعض الأطعمة التي قد تصيبك بالغازات تجنبها أول أيام عيد الفطر.

أطعمة قد تصيبك بالغازات

وحسب موقع «مايو كلينك»، تلك بعض الأطعمة التي قد تسبب الإصابة بالغازات، وهي:

منتجات الألبان

إذ يسبب سكر اللاكتوز مشكلات الغازات لدى الكثير من الأشخاص.

البقوليات

وتعتبر البقوليات هي الفئة الأكبر من بين الأطعمة التي تسبب الغازات؛ إذ تحتوي على كمية عالية من مجموعة من السكريات التي يواجه الجسم مشكلات في امتصاصها.

الحبوب الكاملة

يأتي من بينها حبوب القمح، التي تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية والسكريات والنشويات، التي تُحدث عند هضمها وجود بعض الغازات.

التفاح والخوخ

يحتويان على سكر السوربيتول؛ إذ يواجه الجسم صعوبات عند هضمه.

البصل

يحتوي البصل على سكر الفركتوز وهو شبيه السوربيتول، من حيث قدرة الجسم على امتصاصه.

أفكار لقضاء عيد الفطر 2021 في البيت

الذهاب لصلاة عيد الفطر 2021

صلاة العيد واحدة من أهم الطقوس التي تشعر المسلمون بالبهجة والسعادة، لذا احرصي على ذهاب الأسرة للصلاة في المساجد، وبذلك يكونوا قد حصلوا على بهجة العيد في الصباح الباكر، ومن ثم تبدأ الاحتفالات في البيت على طريقتك الخاصة.

قاعة سينما في البيت لقضاء عيد الفطر 2021

- جهزي الفشار والمشروبات قبل العرض.

- تحضير فيلم جديد لرؤيته في تلك السهرة.

- الحرص على إطفاء الأنوار في الوقت المحدد لمشاهدة الفيلم.

- مراعاة البريك خلال مشاهدة الفيلم، ويمنع استخدام الهواتف أو عمل أصوات.

- يجب أن يكون التليفزيون هو السينما، يوضع في مكان عالي ليكون مريح للمشاهدة.

- تجهيز فيلم على فلاشة أو إيصاله بالإنترنت لمشاهدة الفيلم.