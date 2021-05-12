القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع قدوم عيد الفطر المبارك، تصبح التسالي هي أهم ما يميز اليوم، وخاصة الترمس والحمص بسهولة، حيث يستعرض التقرير التالي طريقة عمل الترمس والحمص السريع في البيت بخطوات سهلة.

مقادير الترمس

ترمس

عصير ليمون

شطة

ملح

كمون

طريقة عمل الترمس السريع

يوضع الترمس فى ماء ساخن لمدة 12 ساعة متواصلة، حتى يلين.

يصفى الترمس جيدا من الماء.

يغلي الترمس على النار لنصف ساعة.

يضاف عصير الليمون على الترمس.

يضاف الملح كمون والشطة على الترمس، وتقديمه.

مقادير الحمص

كوب ونصف حمص.

ملعقة كبيرة من كربونة الطعام.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب عصير ليمون.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح (حسب الرغبة).

رشة كمون مطحون.

طريقة عمل الحمص

ينقع الحمص في الماء والكربونة لمدّة ليلة كاملة.

يسلق الحمص في ماء مملح لمدّة ساعة ونصف حتى ينضح.

تصفّي حبوب الحمص بواسطة مصفاة طعام مع الحفاظ على ماء السلق جانباً.

يوضع الحمص المسلوق في وعاء التقديم.

تجهز الصلصة بواسطة مزج باقي المكوّنات معاً ورشها على الحمص.