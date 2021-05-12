حمو بيكا يتغزل في سمية الخشاب: بحبك حب عبادة.. ومتابعون: سعد هيشيلك الطحال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له برفقة الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهوره بجانبها، مرتديا تي شيرت وشور، فيما ارتدت سمية الخشاب، جامبسوت أسود كلاسيك، وزينته بالإكسسوارات الفضية، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل جمهور المطرب الشعبي.

حمو بيكا وسمية الخشاب

وكتب مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا في تعليقه على الصورة: «بحبك حب عبادة أعملك من الهوا سجادة حلاوتهم»، مشيرا إلى دورها في مسلسل «موسى»، بطولة الفنان محمد رمضان؛ إذ تزوجها الأخير منذ عدة حلقات.

وتفاعل جمهور ومتابعي حمو بيكا معه عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من أبرزها: «بلاش أحمد سعد يشوفها يزعل»، و«دي حلاوتك أنت مش حلاوتهم هم»، و«سعد لو شاف البوست ده حيشيل لك الطحال خد بالك يا بكبك»، وكتب آخر، «المعلم وحلاوتهم تستاهل بوسة والله مش حب بس».

تفاصيل دور حلاوتهم في مسلسل موسى

الجدير بالذكر إن الفنانة سمية الخشاب تجسد دور «المعلمة حلاوتهم» في مسلسل «موسى»، التي يعمل لديها الفنان محمد رمضان، وتدور الأيام وتظهر حلاوتهم في ثوب «تحية كاريوكا» التي مثلت فيلم «شباب امرأة»، وتتزوج من الفنان محمد رمضان.

وأحدث فرح سمية الخشاب ومحمد رمضان ضجة كبيرة بسبب ظهور طليق سمية الخشاب في الواقع، وهو الفنان أحمد سعد، الذي أحيى حفل الزفاف، وذلك بعد مشاجرة كبيرة حدثت بين الثنائي، انتهت بالطلاق والمحاكم.

وتتابع أحداث المسلسل وتحمل حلاوتهم من موسى، وتنجب له 4 أطفال، إلا أن الحلقات الأخيرة كانت شيقة للغاية، بسبب نشوب حريق في بيت حلاوتهم ما اضطرها لإلقاء أولادها من البيت خوفا عليهم، وانتهت الحلقة على احتمالية موت حلاوتهم في المسلسل.