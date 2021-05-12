حكاية «سلمى» ضحية كورنيش الإسكندرية.. تنبأت بوفاتها قبل العيد بأيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المسؤولة عن نشر أخبار محافظة الإسكندرية، وذلك عقب مصرع الفتاة العشرينية، سلمى محمد خلال الساعات الماضية، قبل كوبري سيدي جابر، أثناء عبورها الطريق.

الصور الأولى من الحادث

سيارات مُحطمة، ومتهشمة، كانت نتاج الحادث الذي أودى بحياة الطالبة، أثناء عبورها على الطريق، وكانت صفحات «الإسكندرية» على فيس بوك شاركت بالصور الأولى من الحادث، مدونة: «حادثة جامدة جدًا قبل كوبري سيدي جابر أدى لوفاة فتاة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، أثناء عبورها على الطريق عربية بتفادي البنت ومرة واحدة العربية طارت على عربيتن على الطريق».

«قلبي مقبوض»

وكانت «سلمى» دونت منشورًا عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» أعربت فيه عن قلقها وخوفها، قبل الحادث على الفور، حيث دونت: «قلبي مقبوض، ربنا يستر»، المنشور الذي باتت صديقاتها تتداوله عقب الوفاة، معلقين: «كان قلبها حاسس».

صديقات الفتاة يودعونها بكلمات مؤثرة

حالة من الحزن أصابت صديقات الفتاة الفقيدة، حيث عبرن عن صدمتهن بوفاة صديقتهن المفاجئ، فدونت صديقتها وتُدعى «ندى مصطفى»، والتي قررت وضع صورتها عقب وفاتها كصورة شخصية لها عبر حسابها، وهي تعبر عن صدمتها، قائلة: «كله عمال يتكلم على الحادثة اللي على البحر مكنتش اعرف انها هتطلع صحبتي، مكنتش اعرف انها انتي هتوحشيني إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا سلمى ادعولها بالله عليكم سلمي في ذمة الله»

وتابعت: «ربنا يثبتك عند السؤال ويجعلك ف الجنة ونعيمها يارب يا حبيبتي هتوحشينا يا سلمى».

فكتبت «نيمو أحمد» ابنة عم الفقيدة: «انتقلت الي رحمة الله تعالى، سلمى محمد عبدالتواب بنت عمي ادعولها بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويدخلك فسيح جناته».

وشاركت صديققتها «مريم علي» آخر ما دونته «سلمى» قبل وفاتها، حيث شاركت بمنشور عبر خاصية «الاستوري» قبل الحادث مدونة: «قلبي مقبوض، ربنا يستر».

من هي سلمى ضحية كورنيش الإسكندرية؟

- تُدعى سلمى محمد عبدالتواب

- فتاة في العقد الثاني من عمرها.

- تعيش بمحافظة الإسكندرية.

- درست بكلية الخدمة الاجتماعية.

- لديها أكثر من 2300 متابع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».