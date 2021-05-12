رانيا شهاب تعلن زواجها على الهواء مباشرة: زغروطة ليا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقيم الفنانة المصرية رانيا شهاب في دولة الكويت، وفي مفاجأة لمتابعيها خلال شهر رمضان الكريم، أعلنت رانيا على الهواء مباشرة، زواجها، مؤكدة أن الزيجة تمت خلال شهر فبراير الماضي، إلا أنها لم ترد إبلاغ أحد بالأمر، وكان سرا حتى قررت هي أن تعلن عنه.

جاء إعلان رانيا شهاب زواجها على الهواء مباشرة، وطلبت من الجمهور زغروطة لها، وقالت رانيا شهاب خلال إعلانها نبأ زواجها، «أول مرة أعلن الزواج، ده خبر حصري، زغروطة بقى ومبروك ليّا»، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج «سراي»، والمذاع عبر الفضائية الكويتية «atv»، مؤكدة إنها أول مرة تعلن نبأ زواجها على الهواء، فلم يسبق لـ رانيا شهاب أن أعلنت زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق «سناب شات».

من هي رانيا شهاب

ولدت رانيا شهاب في 16 مارس 1990، أي تبلغ من العمر 31 عاما.

هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت منذ عام 2010.

بعد بدايتها الفنية توقفت ع نالعمل الفني لمدة 4 سنوات، لتعود مجددا في عام 2014.

من أبرز أعمالها، «حاتم صديق جاسم» و«طريق الهاوية» و«المصافيع».

لم تقم رانيا شهاب بعمل حفل زفاف لها منذ فبراير الماضي.

قررت ألا تكشف عن هوية زوجها، خلال البرنامج أو قبل ذلك.

يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنتسجرام ما يقارب من 270 ألف شخص.

كما أن لها عدد كبير من المتابعين على تيك توك، وسنابشات.

تشارك في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «الناموس»، تجسد فيه شخصية تدعى «هدى».

مسلسل «الناموس» يدور في إطار تراجيدي تراثي بفترة السبعينيات، حيث رب الأسرة راشد الماثر، الذي يصبح رجل أعمال ناجح، ويضع كل اهتمامه في عمله، ويبتعد عن أفراد أسرته، ولكنه يختفي فتحقق الشرطة لمعرفة من المستفيد من اختفائه.