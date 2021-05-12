أصيبت بمطواة بوجهها.. جميلة عوض في «حرب أهلية» تثير شفقة الفتيات: صعبت علينا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة جميلة عوض، الاستحواذ على تفاعل واهتمام المشاهدين منذ الحلقات الأولى لها خلال دورها في مسلسل «حرب أهلية»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، بدور «تمارا»، إذ استطاعت بالشخصية التي لعبتها أن تجعل الجمهور في محل خلاف عليها تارة يستفزون من أفعالها وتارة يتعاطفون معها.

انقلبت الموازين رأسًا على عقب، بعد وفاة والد «تمارا» و«نور» مايان السيد، إذ دخلت في حالة من الصدمة بعد رحيلهما، حتى بدأت تعدل من سلوكها ونظام حياتها، حتى الحلقة 29، إذ تعرضت لهجوم مسلح من قبل أشخاص قام بالهجوم عليها أمام منزلها، وقاموا بضربها وتشويه وجهها.

تفاعلت الفتيات مع مشهد ضرب وتشويه وجه «تمارا»، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدين تعاطفهن معها، وكان من أبرز التعليقات: «صعبانة عليا أوي، ده كانت خلاص اتصلح حالها، ظلمت كتير بس عرفت غلطها، ليه يتعمل كدة فيها ويتشوه وشها بالشكل ده».

تأثر تمارا بعد وفاة نور

وكانت العروس نور ذهبت لمنزلها برفقة خطيبها حتى تحضر شبكة الخطبة، وتفاجئت بوجود لص داخل المنزل وقام بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت جسدت «تمارا» لحظات تأنيب الضمير والحسرة بعدما تسببت في وجع «نور»، وبدت معالم وجهها تشرح ما تكنه بداخل قلبها، بعد أيام من الواقعة، لتتحدث عن الألم الذي عاشته بعد وفاة «نور» قائلة «المفروض اللي كانت تموت أنا مش هي، صعبانة عليا أووي ووحشتني أوي».

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.