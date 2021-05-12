زوجة علي معلول تستقبل العيد بجلسة تصوير.. والأهلاوية: «قولي لجوزك يرجع»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت مريم زيني، زوجة اللاعب التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجلسة تصوير جديدة، خلال الساعات الماضية، وقبل قدوم عيد الفطر المبارك.

وأظهرت الصورة زوجة اللاعب، بسترة بيضاء بسيطة، مع مجوهرات ألماسية لامعة، مرتدية قلادة وأقراط، ونظارة شمسية، كما اعتمدت على المكياج الثقيل، مع الشعر الأشقر المنسدل.

وعلى الفور، تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الأهلاوية مع الصور التي حصدت الآلآف تسجيلات الإعجاب، متسائلين عن حالة اللاعب التونسي الدولي، معلقين: «أنا كدا عرفت علولو مصاب ليه كل ده»، و«والنبي قولي لجوزك يرجع عشان عندنا ماتشات صعبة»، و«خدي بالك من معلول علشان يرجعلنا أحسن من الأول»، في إشارة منهم إلى واقعة إصابة اللاعب.

تفاصيل إصابة علي معلول

وكان اللاعب الدولي علي معلول، تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في الدقائق الأولى مع فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم في قطر والذي أقيم يوم 8 فبراير الماضي.

وبعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي لإصابته شهدت الأيام الأولى من مشاركة معلول في جزء من تدريبات الأهلي، تجدد إصابته في العضلة الخلفية الأمر الذي أدى لبدأ البرنامج التأهيلي من جديد.

وأكد مصدر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أن التقرير الطبي الخاص بطبيب الأهلي تضمن أن علي معلول سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية في ثاني أسبوع من شهر مايو.

وأشار طبيب النادي الأهلي في تقريره الطبي، إلى أنه سيكون هناك محاولات من أجل تجهيز علي معلول لمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلعب لقاء الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.