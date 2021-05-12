مستحضرات عناية بالبشرة تحتاجها المرأة الثلاثينية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - في الثلاثينات من العمر، تبدأ المرأة بمواجهة مشكلة فقدان الكولاجين في البشرة، التي تظهر على شكل تجاعيد وخطوط دقيقة. وعندما يتعلق الأمر بصحة البشرة، على المرأة أن تحسن اختيار مستحضرات العناية بالبشرة التي تستهدف مشاكل بشرتها ومتطلباتها. فاذا كنت قد دخلت مرحلة الثلاثينات، نرصد لك في هذا المقال، أبرز المستحضرات التي تحتاجها بشرتك لتحافظ على صحتها واشراقتها وشبابها.



مستحضرات أساسية للمرأة الثلاثينية

العناية بالبشرة في سن الثلاثين



اذا كنت ترغبين في التعامل بجدية مع مشاكل البشرة في سن الثلاثين، فيجب أن يرتكز روتين العناية ببشرتك بشكل أساسي على ثلاثة منتجات لا يمكنك الاستغناء عنها على الاطلاق، وهي: كريم الوقاية من الشمس، مضادات الأكسدة، والريتينول، وهذا الثلاثي يساعدك في مكافحة ترهل الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد وتغير لون الجلد. كما تعد مرحلة الثلاثينات الوقت المثالي للبدء بالاهتمام بالعيون والعنق، حيث أن الكريمات المتعددة الأغراض تمنع ترهل الجلد الرقيق والتجاعيد وتغير لون البشرة.

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مستحضرات ضرورية للمرأة الثلاثينية





CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 50 من سيرافي

CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 50



هذا الواقي الشمسي من CeraVe سيرافي، يوفر لبشرتك الحماية القصوى من أشعة الشمس فوق البنفسجية، كما يحتوي في تركيبته على ثلاثة سيراميدات أساسية تساعد في استعادة الحاجز الطبيعي للبشرة والحفاظ على ترطيبها لساعات طويلة. وهو لطيف جداً على البشرة، ولا يسبب أي آثار جانبية مثل البثور والاحمرار.

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Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment من بولا شويس

Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment



هذا المستحضر من Paula's Choice بولا شويس، عبارة عن تركيبة ريتينول قوية وفريدة من نوعها، تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها فوائد مضادة للشيخوخة. يتغلغل قوامه الكريمي في أعماق البشرة ليعمل على تنعيم البشرة وتعزيز تجديد الخلايا وتحفيز انتاج الكولاجين وتقليص حجم المسامات الواسعة وتوحيد لون البشرة وتعزيز انتاج الكولاجين. وعلى عكس المنتجات الأخرى الغنية بالريتينول التي قد تسبب تهيج البشرة، يهدئ هذا المستحضر الغني بالفيتامين سي وعرق السوس والشوفان، البشرة ويجعلها ناعمة كالحرير.

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Neutrogena Hydro Boost Water Gel من نيتروجينا

Neutrogena Hydro Boost Water Gel



ان مرطب الوجه المائي هذا من Neutrogena نيتروجينا، غني بحمض الهيالورونيك الذي يعمل على ترطيب البشرة الجافة ليجعلها ناعمة ورطبة يوماً بعد يوم. وهو يتميز بتركيبته الخالية من الزيوت التي تسبب انسداد المسامات، والتي توفر للبشرة ترطيباً مكثفاً وطويل الأمد.

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