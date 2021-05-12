كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - تتغيّر صيحات قصّات الشعر لتناسب أكثر أجواء موسم الربيع، وعلى الرغم من أنَّ موسم الربيع يسمح بخيارات واسعة من قصّات الشعر، غير أنَّ قصّات شعر موحّدة الطّول تبقى الأكثر شيوعاً؛ كونها تُساعد في تحديد وإبراز مكامن الجمال والنعومة في الوجه. وفيما يأتي، يستعرض لك "الخليج 365.نت" مجموعة مُميّزة من أجمل قصات شعر موحدة الطول والتي تتلائم مع أشكال الوجوه المختلفة، يُمكنك الاختيار منها.



موديلات قصات شعر موحدة الطول

أجمل موديلات قصات شعر موحدة الطول

احتضني الأجواء الربيعة بمظهر جذَاب، ولا تضيعي وقتك بالتفكير، وجربّي أجمل قصّات شعر موحّدة ومتوسطة الطّول التي اخترناها لك لتمنحي نفسك إطلالة جمالية راقية تتسم بالنعومة والبساطة، وأنوثة لا تخلو من الحيوية، كما أنَّها تُناسب جميع أشكال الوجوه المختلفة، ولعلّ أكثر ما يميّزها هو إمكانية اعتمادها بالأسلوبين المالس والمموج.



قصّات شعر طويل موحّدة الطّول

قصّات شعر طويل موحّدة الطّول

إذا كنت ترغبين في الحصول على بعض الإلهام، فلا يوجد شيء أكثر جاذبية من تجربة قصة شعر طويل التي تتميز بالعصرية والبساطة والنعومة والأنوثة كذلك. يمكنك إضافة بعض اللمسات الساحرة من خلال اعتماد تسريحة الشعر الويفي العريض ولاضفاء نفحة منعشة ومميّزة، لإطلالتك سواء النهارية أو المسائية.



قصّات شعر كاريه موحّدة الطّول

قصة شعر كاريه موحد الطول

لا تغيب هذه القصة عن صيحات الشعر، وتتميز بإسلوبها المتنوّع الذي يليق بمختلف أنواع الشعر وأشكال الوجوه، ويمكنك إعتمادها بالفرق الوسطي، وهي من أفضل الستايلات التي ستُناسبك بالتأكيد، فلا تترددي في إختيارها، لإطلالة مثالية في يومياتك، ولتتألقي كأميرة بأجمل طلّة في سهراتك الرمضانية الفاخرة.

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قصّات شعر بوب موحّدة الطّول

قصّات شعر بوب موحّدة الطّول لإطلالة لافتة

امنحي إطلالتك بعض التألق وإختاري هذه القصة بأسلوبها الرائع لإضفاء تغيير جذَّاب على مظهرك، ومنحك جاذبية لا توصف وسحراً رائعاً يجعلك متميزة بين النساء، وننصحك بإعتماد تسريحة الشعر المالس كونها تسلّط الضوء أكثر على ملامح وجهك لتمنحك إطلالة عصرية وشبابية وفريدة من نوعها كما ترغبين، كما ويمكنك تنسيق معها صبغة شعر فاتحة، وستُحوّلين هذه القصة من إطلالة كلاسيكية إلى إطلالة عصرية.



قصّات شعر طويل موحّدة الطّول

قصّات شعر طويل موحّدة الطّول لإطلالة فاتنة

لا تتردّدي في إختيار هذه القصة التي لا تزال صيحة ‬رائجة‭ ‬مليئة‭ ‬بالأنوثة‭ ‬والجمال لتتمتعي بإطلالة فاتنة، وننصحك بأن تنسّقي معها تسريحة الشعر المالس التي تعزّز جمال الشعر ولمعانه، أمّا إذا كان الشعر ملوّنًا بصبغة البلياج أو الهايلايت أو الأومبري، فننصحك باللجوء إلى تسريحة الشعر المموج التي تعكس مختلف تدرجاته، لتتألقي جمالاً بإطلالة طبيعية تضجّ جاذبية وأنوثة.

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قصّات شعر بيكسي موحّدة الطّول

قصّات شعر بيكسي موحّدة الطّول لإطلالة جريئة

ما رأيك بقصة الشعر القصير بأسلوب البيكسي؟! التي ستجعل إطلالتك فريدة من نوعها، ولا تتردّدي في أن تنسقي معها الغرة الجانبية لتتألقي بستايل عصري وناعم من دون أي جهد، كما يمكنك أيضاً إضافة إلى هذه القصة خصلات الهايلايت أو البلياج لتحصلي على إطلالة مواكبة لموضة ربيع وصيف 2021.



قصّات شعر لوب موحّدة الطّول مع الغُرَّة المتساوية القصيرة

قصّات شعر لوب موحّدة الطّول مع الغُرَّة المتساوية القصيرة لإطلالة مميزة

إن كنتِ ترغبين في تجديد إطلالتك فننصحك بهذه القصة التي إخترناها لك لتتناسب مع ذوقك، وتُعدّ من أكثر الصيحات المميزة التي برزت في صيحات موضة قصات الشعر، ولتعززي جمال هذ القصة، نسّقي معها تسريحة الشعر الويفي الكبير الحجم لتحصلين على الإطلالة المثالية التي تطمحين لها، وتتألقي جمالاً وجاذبية.

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