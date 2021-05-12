استقبلي العيد بإطلالات مبهجة Cheerful Celebration

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - يتلاقى عيد الفطر المبارك في توقيته مع أجواء الربيع المنعشة وصيحاته الغنيّة بلوحة ألوان حيويّة وصاخبة. فمعظم دور الأزياء العالمية، إن لم تكن جميعها، حرصت على إدخال درجات مرحة إلى مجموعاتها وكأنها أرادت أن تتحدّى المرحلة الصعبة التي مررنا بها ولا نزال. لفتتنا بعض الألوان الفاقعة التي زيّنت مجموعات الملابس والإكسسوارات، والتي ستؤمن لك بالتأكيد إطلالة مفعمة بالحيوية والانتعاش خلال العيد المبارك.





Vivid Yellow







هو لون فاقع بامتياز! يلائم أجواء الربيع المشمسة والدافئة، يمكنك أن تختاريه على إطلالة كاملة إذا كنت تنشدين حضوراً مميّزاً وفي غاية الإشراق، كما بإمكانك أن تنوّعي في درجاته أو أن تنسّقيه مع بعض قطع الإكسسوارات بألوان تهدئ من صخبه.

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Tender Purple



البنفسجي بشكل عام، هو لون قويّ وساطع. ولكن هذه الدرجة الناعمة منه ستكون خياراً مثالياً لمن تبحث عن إطلالة مميّزة ولافتة إنما هادئة في الوقت نفسه. غالباً ما تميل ذوات الشخصية الجريئة إلى اختيار اللون البنفسجي للفت الأنظار إلى إطلالاتهن.

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Second Skin



درجات النيود على اختلافها دخلت إلى مجموعات هذا الموسم وزيّنت الملابس والإكسسوارات على حد سواء. تفاوتت هذه الدرجات بين الفاتحة والداكنة، ولكنها بالإجمال عكست الكثير من الهدوء على الإطلالات. وتعتبر درجات النيود من الألوان التي يسهل عليك تنسيقها مع مختلف الألوان الأخرى.

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Flashy Pink



من أكثر الألوان التي حضرت في صيحات ربيع وصيف 2021. تعيدنا الدرجات الزهرية إلى مراحل الطفولة الجميلة وتضفي على إطلالاتنا إشراقة ناعمة وجاذبية لا غنى عنها. وإذا كنت صاحبة شخصية رومنسية وحالمة، فإن هذه الدرجة من اللون الزهري ستناسب خياراتك بالتأكيد.

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Blue Gitane



إذا كنت تبحثين عن إطلالة منعشة وهادئة في الوقت نفسه، فإن هذه الدرجة من اللون الأزرق ستمنحك بالتأكيد الإطلالة التي تريدينها. يعتبر اللون الأزرق بشكل عام مصدراً للراحة النفسية، وقد كان يُستخدم في ما مضى للتعبير عن السلطة وقوّة الإرادة.

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