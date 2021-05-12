هند صبري تتألق بإطلالات لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحرص النجمة التونسية هند صبري دائماً على بساطة وأناقة إطلالتها، سواء في المناسبات الرسمية أو الحفلات والمهرجانات فهي أيقونة مثالية للموضة فتتعدد إطلالتها بين الفساتين والبدل الأنيقة الراقية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات النجمة التونسية هند صبري لإطلالة أنيقة وراقية.

هند صبري بإطلالة بحروف عربية مكتوبة

هند صبري بإطلالة بحروف عربية مكتوبة -الصورة من حسابها على انستغرام



اعتمدت الممثلة التونسية "هند صبري " إطلالة عصرية فخمة بـ قفطان باللون الأبيض بحروف عربية مكتوبة بخيوط من الذهب، مع قميص باللون الأوف وايت وورود ذهبية رقيقة لتعطي القفطان إطلالة فخمة.

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هند صبري بفستان من الجلد

هند صبري بالمعطف الجلد الأسود -الصورة من حسابها على انستغرام

اختيار الإطلالات باللون الأسود يعكس أناقة النجوم، فهو من الألوان الأساسية لدى الفنانين، فقد اعتمدته الفنانة هند صبري بـمعطف أسود من الجلد، يجمع ما بين الأناقة والجاذبية، وما يبرزه حزام عريض بنفس لونه.

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هند صبري ببدلة نسائية جذابة

هند صبري ببدلة كلاسيكية- الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت هند صبري في اعلان بـ بدلة نسائية كلاسيكية جذابة وأنيقة تحتاجها كل امرأة فهي يمكن ارتداؤها في الصباح أو في السهرات المسائية، وتأتي هنا بالكامل باللون الأحمر مع قميص أبيض مما يعطي إطلالة أنثوية أنيقة، وقد اعتمدت مكياج النيود البسيط.

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هند صبري بفستان باللون الأبيض

هند صبري بفستان أبيض- الصورة من حسابها على انستغرام

ونشرت هند صبري صورة لها وهي ترتدي فستاناً باللون الأبيض، مع إبراز بعض الورود على جانب الفستان باللون الذهبي مع بعض الكسرات عند ذراعيها ويصاحبها نفس الورود الذهبية الرقيقة.

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