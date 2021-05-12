7 عبايات اختارتها مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - أطلت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بسبع عبايات رائعة من حيث تطريزها المتقن وحرفيتها العالية وجودة القماش المستخدم فيها وقد لقتتنا بذكائها في تنسيقها ولكننا لمسنا بشكل علم حبها للعبايات الباستيل أو الألوان الصارخة كالأصفر بخلاف غالبية النجمات اللواتي يؤثرن الألوان القاتمة.

ماذا ارتدت مهيرة عبد العزيز خلال الشهر الفضيل؟

سواء أكانت مضيفة أم ضيفة تتميز مهيرة بذوق رفيع في الاكسسوارات وبمكياج مميز من وحي الألوان السائدة، ولقد اخترنا لك أبرز إطلالاتها خلال هذا الشهر.

ارتدت مهيرة عباية بيضاء مطرزة باليد هي أقرب منها الى القفطان المخطط باللونين الزهري وقد زينت خصرها بحزام رفيع وانتعلت صندلاً ذهبياً ووضعت أقراطاً طويلة في أذنيها

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مهيرة في عباية مع حزام رفيع -الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت مهيرة كالعروس عندما اختارت عبايه بيضاء مزودة بأزرار وزخرفات فضية من الأعلى وتزينت باقراط على شكل كمثرى.

مهيرة في عبايه بيضاء -الصورة من حسابها على انستغرام

ارتدت مهيرة عبايه لامعة عاجية اللون تتميز بشق علوي شفاف جانبي لإضفاء طابع ملكي عليها وقد برعت في تنسيق أكسسوارات فوشيا نت حذاء وردي من مالوني وحقيبة محفظة بلون الفوشيا.

مهيرة في عبايه لامعة مع أكسسوارات وردية- الصورة من حسابها على انستغرام

أحببنا إطلالة مهيرة بعباية مع قبعة واسعة تزدان بالكروشيه العاجي عند الأكمام والجيوب لتكشف عن رقي. ونسقت معها صندلاً فضياً عالياً.

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مهيرة في عبايه من الكروشيه -الصورة من حسابها على انستغرام

كما ارتدت مهيرة عباية فضية مزدانة بخيوط من الشراريب الفضية وحملت معها حقيبة مستطيلة صغيرة تزدان بالنجوم.

مهيرة في عباية مزدانة بالخيوط-الصورة من حسابها على انستغرام

كما اتسمت إطلالتها السادسة بالرومانسية فلقد اختارت عباية من الموسلين والتول الراقي المزدان بالورود الملونة.

مهيرة في عبايه بيضاء مطرزة بالورود- الصورة من حسابها على انستغرام





7-أطلت بعباية صارخة بألوانها فلقد تموجت من الأصفر الهادئ الى الكناري فوق فستان أبيض.

مهيرة في عباية صفراء-الصورة من حسابها على انستغرام

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