نسرين أمين: اتقبض علي في ألمانيا.. و«دماغي اتفتحت في التصوير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ألقى القبض عليها من المخابرات الألمانية وأصيبت بجرح فى الرأس بسبب «ضربة بزجاجة» أثناء تصوير أحد المشاهد»، مواقف كشفت عنها الفنانة نسرين أمين لأول مرة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة» المذاع على قناة «المحور».

وكشفت الفنانة: «أنه تم القبض عليها في مدينة فرانكفورت الألمانية من قبل المخابرات الألمانية بسبب انتهاء مدة إقامتها كما أصيبت بزجاجة أثناء التصوير أدت إلى جرح في رأسها»، موضحة «أنها لم تتحدث عن تلك الواقعة من قبل في وسائل الإعلام وأن والدتها لا تعرف شيئًا عن هذه القصة التي حدثت في مطار فرانكفورت».

وأضافت نسرين: «أن الأزمة أنتهت وتم تجاوز الأمر وأخلت السلطات الألمانية سبيلها بعد ساعتين من إلقاء القبض عليها»، مضيفة «أنها شخصية مغرورة لكنها في الوقت نفسه ليست متكبرة»، لافتة إلى أن الممثل يخون الأمانة عندما يكذب على الجمهور ويقنعه بأن العمل الدرامي ناجح.

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وأكدت أمين خلال حوارها مع العرافة، أن دورها في مسلسل الأسطورة شهد نجاحا غير مسبوقا، رغم أن الدور تم عرضه عليها بشكل مختلف: «أنا عمري ما هاجمت مي عمر لأنها مأذتنيش بس محمد سامي هو اللي أذاني في مسلسل الأسطورة عشان عدل في الدور اللي قدمته، وهو اللي علا مي علينا في كل حاجة رغم إن الباقي كان أعلى منها في الوقت ده ومفيش مقارنة بيني وبين مي عمر في الوقت ده، وطلع في مشاكل بين سامي مع هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وياسمين صبري اعترضت قبلي على محمد سامي».

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة صورة للفنانة مع ابنتها أمينة، لتصفها بأنها أفضل صورة في حياتها مؤكدة أنها لا تخشى من عرض صورة ابنتها: «اتضربت في زجاجة بدماغي من ممثل زميل بخطأ في أحد مشاهد مسلسل الأسطورة من الإنتاج لأنه كان فاكر الازازة ديكور وهي حقيقية ودماغي اتفتحت».