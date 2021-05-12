ميار الببلاوي: جوزي بيذلني بسبب صراحتي.. وبيعايرني إني أطلقت قبله 4 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، عن كواليس من حياتها الشخصية والعاطفية، لأول مرة أمام شاشات التلفزيون، خلال استضافتها في برنامج «ورا الشمس»، وأسرار عن زيجاتها السابقة.

ميار الببلاوي تتحدث عن حبها الأول

وقالت الإعلامية ميار الببلاوي، خلال استضافتها: «جوزي الأخير يعرف بحبي الأول اعترفتله بيه، ولما يشوف الحلقة مش هيضايق لأنه طبيعي جدا ده موضوع اتقفل واتنسى، أكيد هو مش مجنون، عارف إني حبيت واتجوزت قبل كده، حب عمري وده أول وأنقى حب في حياتي».

جوزني بيذلني بحبي الأول.. بيسمعني ما لا يسر

وتابعت المذيعة بالحديث عن زوجها، قائلة: «وجوزك دلوقتي»، لترد ميار الببلاوي، قائلة: «هو حبيبي وشريك حياتي، أكدب ليه، لازم يعرف إني في يوم من الأيام حبيت، دي غلطت عمري إني حكيتله على حبي الأول، قابل صراحتي بكوارث، أي موقف يحصل بينا بسمع ما لا يسرني، بيذلني بالقديم».

معنديش اختيار تاني ومش عايزة أطلق للمرة الخامسة

وتسائلت «ميار الببلاوي»: «طيب ليه ما أنا اللي حكيالك، معنديش استعداد أنهي العلاقة ومش سعيدة بجوازتي دلوقتي خالص، ومعنديش اختيار، علشان دي الجوازة الخامسة ليا ومستحيل أطلق تاني، أنا تعيسة، الصورة مش زي ما كنت عايزة أعيشها».

ميار الببلاوي: زوجي بيعايرني بيقولي لو كنتي كويسة مكنتيش أطلقتي

وتابعت ميار الببلاوي: «معنديش اختيار أبين ضعفي، وفي ناس كتير مسؤولين مني زي ابني وأمي وبيتي والكرو اللي بيشتغل معايا، أنا حابة الشخص وفجأة لقيت الشخصية اتقلبت 360 درجة، يمكن أنا حالمة وعايشة في اللالاند».

وأكدت ميار الببلاوي: «جوزي بيحبني أوي وبيخاف عليا بس بيوجعني بالكلام وحاولت كتير اتكلم معاه وهو مش عارف عايز ايه، عايرني قالي لو كنتي كويسة مكنتيش اطلقتي».