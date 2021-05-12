يتابعها 7 ملايين شخص.. من هي الإسرائيلية التي دعمت القضية الفلسطينية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف أثارت به الممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان دهشة متابعيها، عقب إعلانها تضامنها مع القضية الفلسطينية، حسبما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وشاركت «ناتالي»، متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على تطبيق «انستجرام»، عددا من الصورالتي تم خلالها رصد تاريخ حي الشيخ جراح، كصورة من صور التضامن مع الفلسطينيين.

من هي ناتالي بورتمان؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن ناتالي بورتمان.

- من مواليد يونيو عام 1981، أي تبلغ من العمر 41 عاما.

- هي ممثلة ذات أصول أمريكية إسرائيلية، لأب إسرائيلي، وأم أمريكية.

- حاصلة على جائزة الجولدن جلوب مرتين في خلال عام 2005 لأفضل ممثلة في دور مساند عن فيلم «الأقرب».

- ومن ثم حصلت على أوسكار أفضل ممثلة لعام 2011، عن دورها في فيلم البجعة السوداء «بلاك سوان».

- لم تكن تلك المرة الأولى التي تدعم خلالها القضية الفلسطينية، ففي عام 2018، رفضت زيارة إسرائيل، وحضور حفل تسلم جائزة «النوبل اليهودي»، بسبب انزعاجها من الأحداث الدموية، التي تتبعها إسرائيل مع الفلسطنيين.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 7 ملايين شخص.

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي الشيخ جراح

يشار إلى أنه خلال ليلة أمس الاثنين، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين وأهالي المنازل المهددة بالإخلاء والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب اقتحام الحي من قبل أعضاء كنيست ومستوطنين.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال وعناصر الشرطة أمّنوا اقتحام أعضاء كنيست متطرفين لحي الشيخ جراح، واعتدوا بالضرب على المواطنين والمتضامنين في الحي، الذين حاولوا التصدي لهذا الاقتحام.

وصرح المواطن أبو هشام، أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، قائلا: إن عناصر شرطة الاحتلال اعتدت عليه خلال تواجده أمام منزله، ومحاولته صد اقتحام المستوطنين، ما تسبب بإصابته بجروح في وجهه، بحسب وكالة «معا».

ويسود التوتر في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.