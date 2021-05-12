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خبير: فقدان طويل الأمد لحاستي الشم والتذوق لـ20 % من مصابي كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال خبير في حاستي الشم والتذوق بالبشر أنه يمكن فقدان الحاستين بسبب عدوى فيروس لأشهر أو حتى لفترة أطول فيما بين 5 إلى 20 % من المصابين.

وذكر توماس هاميل، رئيس المركز متعدد التخصصات لحاستى الشم والتذوق في مستشفى جامعة دريسدن، إنه بالنسبة لـ 80 إلى 95 % من الأشخاص ، تعود حاستي الشم والذوق إلى الطبيعي أو شبه الطبيعي بعد شهر أو شهرين من الإصابة.

لكن بالنسبة للنسبة المتبقية التي تتراوح بين 5 و 20 % "فإنها تستمر لأشهر أو سنوات"، بحسب هاميل.

وأضاف:"بالنسبة للبعض في هذه المجموعة، فإنها لا تعود على الإطلاق".

وبعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة فيروس كورونا، تعتبر الاضطرابات المفاجئة في الشم والتذوق الآن واحدة من أشهر الأعراض المعروفة للإصابة بفيروس سارس-كوفيد-2.

وأوضح هاميل أنه بشكل عام، يعاني حوالي 50 % من المصابين بعدوى فيروس كورونا من اضطراب في الشم والتذوق .

وقال "إن هذا يعتبر كنوع من إشارات الإنذار المبكر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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